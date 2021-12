Trabajadores de la Salud suspendieron la atención en dispensarios y hospitales provinciales

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SiPrUS) informó que, "ante los descuentos masivos" a sus trabajadores, este lunes suspenderán la atención en centros de salud y hospitales provinciales.

"Ante este nuevo atropello que sufrimos los trabajadores de la salud de parte del gobierno provincial, comienza una semana de protestas en toda la provincia. Este lunes con estado de asamblea permanente y sin atención", informaron.

Se realizarán concentraciones en sede de la región de salud de Reconquista, en la puerta de los hospitales de Casilda, Venado Tuerto, Villa Constitución y San Lorenzo, y a las 10hs habrá una movilización en el ministerio de salud en la ciudad de Santa Fe. Mientras que en Rosario se realizarán asambleas en todos los hospitales y a partir del jueves se instalará una carpa en la puerta de la sede local de la gobernación.

"Pedimos ser recibidos por el gobernador Omar Perotti. Necesitamos que además de devolver lo que nos han descontado, se resuelvan los enormes problemas que tiene el sistema de salud que venimos denunciando hace mucho tiempo", planteó Diego Ainsuain titular de SiPrUS.

"Las declaraciones del ministerio de trabajaron muestran un desprecio inusitado para con los que pusimos el cuerpo y la cabeza durante toda la pandemia. Que le explique a la población por qué hace seis meses que no se les paga el sueldo a muchos profesionales, porque a pesar de los compromisos asumidos en paritaria no pasó ningún trabajador de la salud a planta y que van a hacer con los refuerzos de las guardias, terapias intensivas, laboratorios, etc, a los que se les termina el contrato este mes. No se puede tratar de esta manera a los que hace 18 meses llamaste héroes."

"Ya se han presentado en la cámara de diputados y senadores pedidos de varios legisladores para que se de marcha atrás con este accionar que va a repercutir de manera negativa en la atención de la población."

Los profesionales han recibido el apoyo de gremios, organizaciones sociales y colegios profesionales, "muestras de solidaridad que no sólo nos fortalecen, sino que muestran que la población valora el esfuerzo que venimos realizando", agregó Ainsuain.