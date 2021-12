Casi 30 mil personas pasaron por la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina

La quinta edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina que se desarrolló en el Hipódromo de Las Flores durante todo el fin de semana acogió a casi 30 mil espectadores.

Las tres jornadas se desarrollaron con total normalidad, con un clima que acompañó las noches de la movida tropical. Además, la convocatoria logró contribuir con instituciones de la ciudad a través de una colecta de alimentos.

Alejandro Grandinetti, Secretario de Turismo de Santa Fe, señaló que la fiesta fue “fantástica desde el punto de vista que se celebró que sea tranquila, sin incidentes y con muchísima gente: también el aspecto solidario. Se lograron conseguir más de 7000 kg de alimentos, muchas instituciones se vieron beneficiadas. También, con la posibilidad de seguir vacunando incluso dentro del predio. Volver a encontrarnos, hacer de la Fiesta Nacional de la Cumbia una marca registrada: 7000 personas el primer día, 8000 el segundo y más de 12 mil la última”.

En este sentido, apuntó que “tiene que convertirse en una fiesta de carácter nacional. Tiene que ser algo parecido a lo que es Cosquín. Tienen que venir de diferentes lugares de la República Argentina. Sería bueno tener representantes de otros lugares. Este tipo de eventos son los que necesitamos, sobre todo en enero y febrero, donde es más difícil conseguir que consuma en bares, tiendas y negocios. Es equilibrar en esos meses de baja. Estamos trabajando para el próximo año. Era necesario, tenemos que tener estas fiestas de estas características: nos tenemos que animar a desarrollar eventos con prudencia, cuidado, pero teniendo este nivel de vacunación que tenemos", dijo.

Como excusa del evento, se aprovechó la oportunidad para promover la vacunación contra el coronavirus. Por las carpas apostadas en el Hipódromo pasaron más de un centenar de personas que decidieron voluntariamente iniciar o completar esquemas de inoculación.

“No había plaza disponible de hotelería. A quienes sacaban por la plataforma de Viví Santa Fe, se llevaban dos entradas: no había más alojamiento en la ciudad de Santa Fe. Es algo que buscamos. No solo en hoteles y hostels, no hay que perder de vista que eso derrama en la fiesta en sí, también en comercios, galerías, tiendas de ropa. En definitiva, estamos generando turismo interno de santafesinos y regional. La idea es que esta fiesta tenga envergadura de carácter nacional, ponerlo en el calendario nacional para que nos visiten de distintos lugares: que ese círculo, derrame en la economía”, cerró Grandinetti.