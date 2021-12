Antonio Laje lloró en cámara tras las denuncias

Finalmente, tras un rotundo silencio, Antonio Laje habló de las denuncias de maltrato laboral y acoso sexual que han recaído en su contra de distintas personas que compartieron espacio con él.

"No creo en los maltratos. Creo en exigencias", aseguró​.

Luego de que María Belén Ludueña anunció desconsolada su salida de "BDA" y posteriormente fuese tan breve al referirse a Antonio Laje en la mesa de Juana Viale, han sido varias las periodistas que denunciaron haber sufrido maltrato laboral por parte del conductor.

Antonio Laje decidió romper el silencio después de que trascendieran audios tomados por integrantes de Buenos Días América (América) que evidencian hostilidad de su parte durante cortes publicitarios y reuniones de producción.

"Es dificilísimo hablar de este tema porque, la verdad, no me imaginé que iba a estar en una situación así, pero yo soy esto. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan hace muchísimos años al aire, cosa que se los agradezco muchísimo porque me hicieron crecer e hicieron crecer los programas en los que estuve. Por eso, necesito hablarle a ustedes. Tuve una semana realmente durísima", dijo el conductor en el inicio de su descargo.

"Uno está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre estamos atentos a que puede pasar algo, pero nunca pensé con la violencia, la virulencia y la maldad que estuve y estuvimos viviendo con mi familia estos últimos días", siguió.

Entre lagrimas

Luego, entre lágrimas, agregó: "La verdad que tengo el alma destruida, el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo. Hace más de 30 años que estoy en esto y no me importa llorar. Me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes: Me tocó empezar a formar equipos. Empecé como muchos en radios truchas pagando espacios con amigos y trabajando gratis en muchos lados hasta que finalmente pude conseguir mi primer trabajo pago, y lo hice rompiéndome todo porque yo creo en el esfuerzo, el mérito y las exigencias. No creo en los maltratos. Creo en exigencias", afirmó el conductor de América y A24.

"Tuve la suerte, porque es un privilegio, de poder crear medios de cero, de poder formar equipo; de ver que dentro de esos equipos hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, de mi lado, de mi escuela, de mi programa y que hoy se destacan en muchos otros medios. Los productores de este programa... Creo que tengo un solo productor varón, son todas mujeres. El éxito de este programa pertenece a todas mujeres, sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales, como vienen a buscar a columnistas míos”, destacó Antonio Laje quebrado, mirando a cámara.

"No soy un maltratador, no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado"

"Cuatro horas de aire con la tensión que significa estar permanentemente compitiendo con 12 canales más porque esta franja es la mas competitiva de la televisión porque todas las señales a esta hora estamos con lo mismo. Hay que estar acá porque yo les aseguró que es muy difícil este trabajo con la tensión con que se vive. Yo no soy chispita, no soy campanita, no lo oculto, yo soy serio, soy re tímido además, recontra tímido y muchas veces parezco hasta maleducado por la vergüenza que me dan las cosas. Me da vergüenza estar en la calle, que me reconozcan”, dijo el periodista.

Por otro lado, Laje remarcó: "Soy muy tímido. Obviamente, a veces, tengo un humor de perros. Y me enojo cuando salen las cosas mal. No soy maltratador". "Desde hace muchos años trabajo en esto y les puedo asegurar que no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado ni en el canal ni en Recursos Humanos ni en ningún lado, porque yo no soy maltratador. Yo me puedo equivocar y exigir mal pero de ninguna manera soy una persona maltratadora, y tengo unos valores enormes". Y agregó: "Pero este ataque feroz para destruirme, destruir a mi familia, no tiene nombre".

Por otro lado, Laje le habló directamente a "dos personas que hablaron de maltrato". "Les quiero agradecer, porque tal vez uno no entiende que por más que para mi no sea maltrato y termina el programa y para mi todo esta bien, para alguna persona puede no estar bien. Y yo tengo que entender eso. No pasa por lo que yo creo que es maltrato, pasa por lo que la otra persona siente. Y si la otra persona se sintió maltratada, le pido disculpas de corazón porque no merece sentirse mal".

"Jamás quise maltratar a nadie", sentenció. "Por eso no quise hablar la semana pasada, porque era tan furibundo el ataque, tan brutal, tan operado en algunas cosas, basado en gente que se sintió mal y que respeto", dijo. "Después no se de dónde viene el ataque. Tengo claro que están intentando bajarme, destruirme, sacarme del aire. Yo vivo a la luz, no ando en las sombras. Estoy acá, todos los días", dijo Antonio Laje, remarcando que el Grupo América jamás permitiría un maltrato.

