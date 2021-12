Demetrio Álvarez renovó el mandato frente al Sindicato Gastronómico

Se desarrollaron en todo el país las elecciones en el Sindicato Gastronómico. Para el centro norte de la provincia se realizaron el pasado jueves 2.

"No tuvimos oposición pero siempre trabajamos como si tuviéramos. Le ponemos toda la garra y el esfuerzo", apuntó Demetrio Álvarez. "Hubo mucha normalidad y compañerismo entre los trabajadores del centro norte de Santa Fe".

Para el entrevistado, si no se lograba la unidad del sector no se hubieran conseguido tantos beneficios. No ahorró elogios al gobernador Omar Perotti, al intendente Emilio Jatón y a los ministros. "Hicimos un equipo de trabajo muy bueno y estuvimos a la altura de estas circunstancias", dijo en Cadena OH! en referencia a la pandemia.

Por último, informó que "la actividad nuestra levantó mucho. En la ciudad, todo está lleno. Nosotros acompañamos a la juventud emprendedora que apostó a la gastronomía. Los felicitamos y nos ponemos contentos. Hubo más de 55 habilitaciones de estos nuevos negocios, según informó la municipalidad".

