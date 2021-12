Asumirán hoy los nuevos diputados nacionales por Santa Fe

Hoy juran los 127 diputados y diputadas que fueron elegidos el pasado 14 de noviembre y la Cámara baja comienza a mostrar su conformación para los próximos dos años. La particularidad que presenta este nuevo recambio es la llegada de varias personalidades del mundo de la política que tienen en sus aspiraciones cargos ejecutivos en la próxima elección.

La particularidad que presenta este nuevo recambio es la llegada de varios que entienden que esta será una parada obligada para levantar el perfil o renovarlo, por lo que se espera que la discusión política tenga su eje central en el Palacio Legislativo.

Pero esa discusión no necesariamente se va a traducir en proyectos de leyes. Aunque el 2022 no es un año electoral, lo que presupone más posibilidades de consenso entre las diferentes fuerzas, la paridad entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (116 y 118 diputados, respectivamente) implicará que la búsqueda de acuerdos será lo principal para que la política no se quede sólo en enunciados.

Por Santa Fe, nueve Diputados Nacionales concluyen su mandato este 10 de diciembre, entre ellos, cinco del Bloque Cambiemos – Juntos por el Cambio (Albor “Niky” Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro); tres del Bloque Partido Justicialista (Esteban Bogdanich, Patricia Mounier y Josefina González) – Frente para la Victoria (FPV) – Frente de Todos (FDT); y uno del Frente Progresista Cívico y Social (Luis Contigiani).

En tanto, la renovación de las bancas mantendrán la misma representatividad, en tanto, asumirán hoy cinco diputados de Juntos por el Cambio, tres del oficialismo y uno del Frente Amplio Progresista.

Tras el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de la provincia, la coalición que en Santa Fe tiene una fuerte impronta radical, llevará al Congreso al exintendente de Santa Fe, Mario Barletta, a Victoria Tejeda, el economista Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz.

En tanto, por el FdT se integrarán a la Cámara baja el actual senador Roberto Mirabella; la trabajadora social de Villa Gobernador Galvez Magalí Mastaler, quien integra La Cámpora, y el concejal rosarino Eduardo Toniolli, referente del Movimiento Evita en la provincia.

La representación santafesina en Diputados se completará con la socialista Mónica Fein, quien tiene como antecedente su gestión como intendenta de Rosario (2015-2019) y llevó a mantener la banca que poseía el Frente Progresista con Luis Contigiani.