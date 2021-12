Perman ratificó que no se vacunará y generó molestias dentro del Concejo

Saúl Perman fue una de las grandes sorpresas que dejaron las elecciones locales en la ciudad de Santa Fe. Con una campaña a cuestas solo en bicicleta y repartiendo abrazos, el estrambótico personaje admitió que no se vacunará contra el coronavirus, por lo que deberá someterse a un PCR antes de cada sesión si pretende acudir al Concejo.

Este lunes, los ediles aprobaron un proyecto de decreto –impulsado por los concejales de Juntos por el Cambio, Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola– por el cual se modifica el reglamento interno del cuerpo legislativo y le otorga carácter de obligatorio a la presentación del certificado de vacunación contra el COVID a los concejales y trabajadores del recinto.

El autor del proyecto, Sebastián Mastropaolo expresó que “es respetable que Perman no se vacune por convicción, pero pedimos que no se vulnere nuestra calidad de vida. Cada uno puede hacer lo que quiera y tiene la libertad de elegir. El problema es cuando esa libertad vulnera los derechos de otras personas, que están cumpliendo con diferentes protocolos”, dijo al aire de Cadena OH!.

Este jueves, cuando los nuevos integrantes del Concejo asuman sus bancas, Perman deberá acreditar una prueba de PCR negativo de OVID-19 para participar de la ceremonia, asumir el cargo y realizar la jura.

Para participar presencialmente en el Concejo, el líder de "La Causa" deberá realizarse un PCR antes de cada debate, de lo contrario estará obligado a seguir la sesión de manera virtual.