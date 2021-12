A 100 años de su nacimiento, la Municipalidad prepara homenaje a Ariel Ramírez

El programa “Ariel Ramírez: un año para celebrar cien años”, que inició la Municipalidad en 2020 alcanzará en estos días uno de sus momentos más esperados. El Gran Concierto Homenaje al artista santafesino se concretará este viernes a las 21, en el Anfiteatro “Juan de Garay”.

Facundo Ramírez, músico como su padre, también actor y director de teatro, ya se encuentra en la ciudad para los ensayos generales. Participó esta mañana de la conferencia de prensa que se realizó en la Sala Ariel Ramírez, inaugurada por el gobierno local en el mes de septiembre. Estuvo acompañado por el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci; y el ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, en representación de las dos instituciones que llevan adelante esta producción.

En esa sala, se reencontró con el piano Leipzig que perteneció a su padre y que fue donado por la familia al patrimonio de la ciudad. Sentado al piano interpretó “Allá lejos y hace tiempo” y evocó la nostalgia de esa zamba con versos de Armando Tejada Gómez (“Lejos, muy lejos del sol / vuelve el recuerdo de allá / siento en mis ojos brillar /el azul soledad de mi tierra natal”).

El legado

“No sé si tienen plena conciencia de todo lo que han hecho para honrar la memoria de mi viejo. Esto no es frecuente, y para aquellas personas que estamos convencidas de que la única transformación posible es a través de la cultura, cuando suceden cosas así, uno no puede hacer más que agradecer”, dijo Facundo Ramírez y aseguró que “es muy conmovedora la repercusión de la movida que se está haciendo aquí, que no quedó limitada a la ciudad porque en todo el país se conoce lo que están haciendo”.

Agradeció la manera de honrar a su padre, con un programa integral que no dejó fuera ninguna de sus facetas como concertista, compositor y divulgador de la música popular. “Voy a hacer un esfuerzo para que las emociones no circulen demasiado porque tengo que ensayar y tocar, pero me asaltan muchos recuerdos de mis veranos de la infancia en Santa Fe, momentos especiales que me vinculan con esta ciudad como cuando vine en 2003 con Nacha Guevara y recién se retiraban las aguas de aquella gran inundación”, sostuvo.

Sobre el repertorio que preparó en una primera etapa por mails y videollamadas, y que ahora continuará con los ensayos presenciales contó que tocará por primera vez del “Concierto Cuyano”, una obra inédita basada en melodías de su padre que él completó con arreglos para piano y orquesta, y que quiso estrenar en Santa Fe. Estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Provincial, con Ezequiel Silberstein, como director invitado.

El programa también incluirá dos de las obras conceptuales más conocidas de Ariel: “Mujeres Argentinas”, en la voz de la intérprete “Bruja Salguero”, con los músicos que suelen acompañarlo: Lucas Rossenwasser, Ulises Lescano, Leonardo Andersen; además de Rodolfo Ruiz y Tukuta Gordillo, que también tocaron junto a su padre. Para la “Misa Criolla” se sumarán el Coro Municipal dirigido por Juan Barbero; Emiliano Barón y Jesús Galiussi del dúo Andariego, como solistas invitados.

Para retirar las entradas

La entrada es gratuita. Los pases se deben retirar en la boletería del Teatro Municipal (San Martín 2020), desde hoy y hasta el viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Se entregarán hasta dos por persona.

Como ya ocurrió con otros espectáculos del Año Ariel Ramírez, se hará un registro audiovisual del concierto que luego se publicará en la plataforma Capital Cultural.

Escuchar también audio completo: