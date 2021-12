¿Qué resultados necesita para clasificar a la Copa Sudamericana 2022?

El gran objetivo de Unión cuando arrancó la temporada era abrochar su clasificación para disputar uno de los torneos que organiza la Conmebol. Producto de su paso irregular, la sumatoria de puntos lo dejó en todo momento peleando por los últimos puestos que dan derecho a jugar la Copa Sudamericana. Y llegará a la última fecha ante Colón, en el Clásico Santafesino, fuera de la zona de clasificación pero con chances de conseguir su boleto.

Unión arrancó la penúltima fecha entre los clasificados, luego de que Talleres se metiera en la final de la Copa Argentina, donde chocará con Boca. De esta manera, liberaron un cupo en la tabla acumulada, con lo cual se verá beneficiado el 11°, ubicación que el equipo de Gustavo Munúa ocupaba antes de enfrentar a Central Córdoba.

Pero la derrota ante Central Córdoba lo sacó de dicha zona. Sin embargo, solo Rosario Central pudo aprovechar para pasarlo en la tabla de colocaciones, más allá que Unión ya no dependa de sí mismo para lograr el objetivo de jugar la tercera Copa Sudamericana de su historia.

La ecuación más sencilla que llevaría a Unión a jugar la Copa Sudamericana sería un triunfo ante Colón en el Clásico Santafesino, y que Racing (recibirá a Godoy Cruz) o Rosario Central (será local de Huracán que también sueña con clasificar) no consigan los tres puntos en la última jornada.

En caso de obtener un empate ante Colón, necesitará de varios resultados para clasificarse. Ya no dependerá del partido entre Central y Huracán, ya que en caso de haber un ganador lo pasará en la tabla de colocaciones (el Globo lo alcanzaría en puntos y lo pasaría en diferencia de goles). Con lo cual necesitará que Racing pierda ante Godoy Cruz, que Gimnasia no le gane a Patronato en Paraná y que Argentinos no le gane a Sarmiento en el Diego Armando Maradona (lo empataría en puntos y lo pasaría en goles).

Mientras que si pierde la ecuación es mucho más compleja. Es que necesitará que pierda Racing por una amplia diferencia, para que más allá de su derrota ante Colón lo pueda pasar en diferencia de goles (Unión tiene menos cinco y la Academia tiene más dos), lo que sin dudas se presenta como una alternativa poco probable.

Pero, además, con la derrota en el Clásico, necesitaría que Gimnasia pierda ante Patronato y que Argentinos no le gane a Sarmiento. El partido entre Central y Argentinos no contaría, ya que cualquier resultado en dicho cotejo será suficiente para que cualquiera de los dos equipos termine arriba en la tabla acumulada.

De esta manera se presenta el panorama para Unión de cara a la última fecha, donde la única consigna pasa por ganarle a Colón y esperar que Huracán y Godoy Cruz, ante Central y Racing, respectivamente, le den una mano para así poder ganarse el derecho a jugar la Copa Sudamericana 2022, en lo que representa la ecuación más sencilla para lograr su cometido.

Con info de UNO Santa Fe