El reestructurado Ministerio de Seguridad con el compromiso de “hacer una policía de a pie”

A partir de los cambios realizados en el Ministerio de Seguridad, la nueva estrategia policial en Santa Fe será la de contar con más policías en las calles y una mayor circulación de a pie. Así lo indicó al flamante subsecretario de Prevención de la provincia de Santa Fe, Gustavo Pucheta.

“La seguridad preventiva consiste en trabajar en la prevención de todos los delitos que ocurren en la vía pública. Mi intención es volcar muchos policías de a pie. Es una estrategia de trabajo que hay que tratar de implementar. Habrá que readecuar los recursos y maximizarlos”, dijo Pucheta.

Agregó que para esta tarea, contará con los efectivos que están en formación que superan en número a los que retiran de la fuerza. “La formación de policías no es fácil. Es una profesión de mucho riesgo y hay que entrenarlos en muchas áreas. Y eso lleva tiempo, por eso las políticas de seguridad siempre son a largo plazo, pero hoy tenemos más policías por entrar que los que se van”, explicó.

El funcionario resaltó que la presencia de la policía no se debe notar por la represión del delito sino por la ausencia del delito. “La mejor fuente de información de la policía son las personas en la calle. No hay peor policía que el que no puede darle una respuesta a las personas, aunque sea escucharlos”, agregó.

que estaba retirado y decidió volver "para colaborar".