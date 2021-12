Central confirmó la continuidad de Cristian González

En Central se acercan tiempos de definiciones. No sólo porque el equipo principal buscará este sábado desde las 17 ante Huracán la victoria que le asegura la clasificación a la Copa Sudamericana: además, porque el contrato de Cristian González como técnico finaliza a fin de año y la dirigencia debe resolver si se lo renuevan o no.

Quien entregó señales claras sobre la continuidad del Kily es Ricardo Carloni, vicepresidente del club, que en Zapping Sport admitió que ya se reunieron y que la cosa pinta bien: "Está encaminada. Nos sentamos a hablar, pero faltan detalles y por eso no se ha anunciado. Pero en términos generales está encaminada", tiró.

"Había mucha impaciencia y no queríamos desviar el foco de la búsqueda de la clasificación a la Copa. Por eso no lo cerramos ni anunciamos aún. Hablamos mucho de potenciar lo bueno y corregir lo que no se hizo bien. Y soy optimista de que vamos a llegar a un acuerdo y que va a continuar. No obstante tenemos una final el sábado y queremos respetar los tiempos", añadió.

Según Carloni, el club atravesó "un proceso muy bueno en cuanto al equilibrio en el aspecto financiero y económico en pandemia, con la reducción de un plantel con un valor importante y la aparición de varios chicos. Ahora queremos culminar con el ingreso a la copa, pero estamos convencidos del proceso, lo estamos transitando bien".

También fue consultado sobre la continuidad del manager Raúl Gordillo y ahí no anduvo con vueltas: "El Mono va a renovar. Tuvimos una reunión, vimos virtudes y errores para ir corrigiendo. Pero el proceso es muy satisfactorio".

Para el dirigente, llegó la hora de dar el salto de calidad con refuerzos de jerarquía: "Estamos felices por el proceso, que ha tenido altibajos porque han jugado muchos chicos que han debutado. De hecho es un cuerpo técnico que debutó. Y el trabajo ha sido muy bueno: lo estamos transitando bien para que a este proyecto se le pueda dar el salto de calidad con algunos refuerzos puntuales", cerró.

