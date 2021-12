Javier Mascherano será el técnico de la selección Argentina Sub20

Javier Mascherano vuelve a la Selección Argentina. El histórico volante regresará a la Albiceleste para ser el entrenador de la Sub 20 después de que el Bocha Batista se marche a trabajar con Pekerman en Venezuela.

"El Presidente Claudio Tapia se reunió con Javier Mascherano para definir su vínculo como nuevo entrenador del Seleccionado Sub 20 que se pondrá en marcha a partir de enero del 2022", anunció la cuenta de la Selección en Twitter.

Así, el subcampeón del mundo en 2014 tendrá su primera experiencia como entrenador, a poco más de un año de anunciar su retiro.

Mascherano había asumido a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo de AFA a principios de este 2021

El ex Barcelona y Liverpool tendrá la misión entonces de suplantar al DT que viene de dirigir los Juegos Olímpicos de Tokio y quien hizo una gran labor a cargo de los Juveniles nacionales.

Así, se suma a una estructura que está repleta de ex jugadores: Placente en la Sub 15, Aimar en la Sub 17 y ayudante de Scaloni en la Mayor, al igual que otros históricos como Samuel y Ayala. Que sea con éxitos, Jefecito.