Un ministro santafesino se accidentó en Gálvez

El Ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Danilo Capitani, protagonizó un accidente en moto este martes en la ciudad de Gálvez.

Por el siniestro, y debió ser asistido en el hospital de esa ciudad. “Estoy vivo gracias al casco”, expresó.

“Me encuentro bien, con algunos golpes y raspones que se irán. Sin dudas que estoy vivo gracias al casco, a usarlo siempre amigos y amigas”, dijo a través de sus redes sociales el ministro.

Y agregó: "Quiero agradecer a todos los que me asistieron, a los que estaban en el bar que rápidamente vinieron a ayudar, a los del 107, a todos los que me atendieron en el hospital, a todos los que me llamaron o me dejaron sus mensajes. Gracias a todos y todas".