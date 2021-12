Caso Villanueva: el periodista que fue denunciado por dos ex gobernadores y pretenden declararlo insano

El periodista rosarino Miguel Angel Villanueva aseguró que sus denuncias contra el “narco estado carterizado en la justicia”, le costaron una “vendetta” que tiene su raíz años atrás, pero que este lunes culminaría con la pretensión de declararlo insano.

“Las dos denuncias que tengo en mi vida me las hacen Miguel Lifschitz y Antonio Mufati”, en alusión al ex gobernador socialista. Villanueva, que fue citado para la próxima semana, sostuvo ser víctima del poder político luego que, en 2007 cuando era candidato a diputado nacional, denunciara a Lifschitz por haber ordenado “a la banda de los Sánchez a apretar a criaturas de 14 años”.

“Estábamos en campaña pegando unos afiches cuando el rufián muerto manda a cuatro sicarios a calle Uriburu y Oroño que les caen en dos motos a cinco chiquitos de 14 años, los golpean y los hacen correr unas cuadras. Ahí empiezo un proceso judicial contra él”, dijo Villanueva al aire de Cadena OH!.

“En la causa me tocó el fiscal Rodrigo, continuó, de quien me entero, escuchaba ilegalmente a distintas personas, entre ellas a mí, por lo que tienen que separarlo. La que lleva adelante el proceso es la jueza Eleonora Verón, de quien descubro recibía dinero de Esteban Peiti, hermano de Leo Peiti. A la par, hago una denuncia penal porque en una conferencia de prensa me avisan que Pullaro y Ponce Asahad tenían la plata de Peiti. Voy a la conferencia y me prohíben entrar. Digo que venía hacer una denuncia en flagrancia, pero no me dejaron ingresar. Al día siguiente denuncio el hecho en sede penal y hago también la denuncia periodística, donde digo que el fiscal Baclini recibía 50 mil dólares de Leo Peiti y que Verón era la que llevaba el dinero”, narró el periodista.

Villanueva contó que el día del juicio contra Lifschitz, el proceso fue suspendido bajo la intención de declararlo inimputable por “no comprender el debido proceso”, momento que “empieza esta persecución” y que tiene su corolario con “la orden de la jueza Verón, violando la ley de salud mental, a que me presente el lunes para hacer una pericia psiquiátrica”.

“Yo siempre denuncié los auto atentados en la casa del exgobernador y al final tenía razón, era una interna narco. Así como sucedió eso, mataron a Ema Pimpi, que calló preso por los ataques, de quien descubro que el domicilio donde vivía era del hermano del abogado de Mufati. Además, denuncié a Sain y al cuerpo de inteligencia que tenía, como al narco juez Vienna y su estadía en el exterior con Luis Paz. Eso es lo que le preocupa a una justicia que no persigue al delito sino que busca sustituirlo a través de otras medidas judiciales como declararme insano mentalmente para que no pueda hacer denuncias”, agregó.

