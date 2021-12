Las mejores imágenes de la goleada de Unión sobre Colón

Fue un partido perfecto el del equipo de Gustavo Munúa. Y fueron 90 minutos olvidables de un Colón desdibujado, sin reacción, que deberá mejorar mucho para poder medirse con River el próximo sábado en el Trofeo de Campeones. Primero por actitud y enseguida por fútbol lo superó Unión. Y en los goles eso quedó en evidencia.

El 1-0 llegó tras una maravilla preparada en un tiro libre. Se pararon Corvalán, Roldán y Machuca alrededor de la pelota. El defensor amagó y demoró el remate, el volante la movió hacia adentro con una pisada rápida y el delantero sacó un latigazo para ponerla contra el palo. Golazo.

Todo lo contrario fue Colón. No hizo pie con la línea de tres en el fondo, no logró salida limpia y nunca pudo juntar a los mediocampistas para hacer jugar a Farías, su mejor pieza. Cuando intentó corregir no tuvo frescura ni caracter.

Todo era Tatengue. Machuca le ganó la espalda a Goltz y filtró el pase perfecto para dejar a Juan Manuel García mano a mano con Burián. Ideal para el goleador, que tocó con cara externa y la pelota se fue al centímetros del palo izquierdo.

Dos minutos más tarde tuvo su revancha. Y otra vez la acción tuvo una escena previa con los mismos protagonistas: Machuca superando a Goltz por el costado derecho. Lo arreó hasta la puerta del área el escurridizo atacante Tatengue y al zaguero no le quedó alternativa que cortarlo con un manotazo. De ese centro, llegó una muy mala salida del arquero de Colón y el cabezazo de García para gritar su séptimo gol en el torneo.

Para el segundo tiempo, Eduardo Domínguez movió las piezas con dos cambios que armaron la línea de cuatro en el fondo y llevaron al equipo a presionar arriba. Buscó Colón. Mejoró, arrinconó a su rival. Pero no tenía ideas en los metros decisivos, ahí donde el local ahora plantaba una muralla y crecía la figura de Enzo Roldán, un volante central que pertenece a Boca y que tuvo un clásico perfecto.

El local acusó el gasto físico que había hecho en el primer tiempo. Los 30 y pico de grados santafesinos conspiraban contra la creatividad de ambos. Pero claro, los de Munúa ya habían golpeado con un arranque fenomenal. Y le pusieron broche en el último minuto con una corrida inolvidable de Gastón González para sellar el 3-0.

Fue una fiesta. Una merecida y postergada fiesta para todo el pueblo tatengue, que el año próximo jugará la Sudamericana. Para Colón aún no se terminó su 2021 soñado y tras ganar su primera estrella hace seis meses tendrá la semana próxima la chance de buscar una más.