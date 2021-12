Insólito: tres choferes de un viaje de estudio dieron positivo de narcolemia

Un grupo de padres de estudiantes de tres escuelas primarias de Rosario realizaron este domingo un bloqueo en la Terminal de Ómnibus porque dos choferes de la empresa de colectivos que debía trasladarlos de viaje de estudios a Carlos Paz dieron positivo en los controles de narcolemia.

Como los chicos tenían previsto salir a las 4.30 de la madrugada y a las 9 de la mañana no había llegado un conductor en condiciones, iniciaron un corte en la salida de micros. Este domingo no salían ni ingresaban servicios a la estación de Rosario por la protesta de los padres.

Al menos 15 coches de diferentes empresas estaban a la espera del levantamiento del corte y había malestar de los pasajeros que estaban varados. Hasta el lugar se había acercado el titular de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, Héctor Peiró, quien se ofreció a mediar entre la empresa de turismo, la firma de micros Costa Viaje –a cargo del traslado del contingente escolar–, y los padres indignados por la situación.

El funcionario contó que los padres pidieron el control de alcoholemia antes de la salida de los micros por seguridad en el traslado de los estudiantes de primaria a Carlos Paz. Como un primer chofer dio positivo en narcolemia, pidieron que llegue un segundo que también dio positivo.

"Desde las 4 AM en la terminal esperando que dos contigentes de chicos de 12 años puedan salir a Carlos Paz. Dos test de narcolemia positivos. No nos dan respuestastas, ni Rostrip ni la Municipalidad que dice no tener más test para realizar", publicó una madre en su cuenta de Twitter.

Por ello, Carolina Labayrú, secretaria de Control y Convivencia del municipio, le contestó: "Buen domingo. Hicimos test de narcolemia y 2 dieron positivo de cocaína. Esperamos que la empresa de colectivos mande nuevos choferes, a los que también haremos tests, así los chicos viajan seguros. Yo también soy madre y no voy a polemizar por hacer lo correcto".