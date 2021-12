Dionisio Scarpin: "Es tiempo de desterrar la vieja política"

Un discurso con alto contenido político realizó el flamante senador nacional Dionisio Scarpin en Club Mandiyú (Avellaneda) ante quienes han colaborado en su campaña política. El legislador del norte lanzó la campaña provincial y nacional hacia el 2023.

"Hemos logrado que con los resultados de las recientes elecciones, haya cambiado la historia en la provincia de Santa Fe, pero por sobre todas las cosas queremos que cambien en la próxima también. Detrás de este proyecto se han sumado muchísimas personas, hay hay muchos radicales, pero después de las internas se han sumado muchas personas, gente del Pro, hay gente del Socialismo, hay justicialistas desencantados, y esto es lo importante porque la única forma de llegar es construyendo diálogo y consensos con los que piensan distinto porque el objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes", expresó el senador nacional en el encuentro realizado con militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio realizado en el Club Mandiyú de la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.

MIRANDO EL 2023

"Estamos en la política para solucionar problemas de los más vulnerables, de los industriales, de los emprendedores, de las amas de casa, del que vive en un barrio y no tiene cloacas, ese debe ser nuestro objetivo y nuestro compromiso; hacerlo con honestidad, con responsabilidad y con la gente para que se sienta valorada", agregó el legislador nacional.

"Se nos vienen dos años muy difíciles, un gobierno provincial que no entiende este concepto de la política, que no entiende que hay personas que piensan diferente y que muchas de ellas son privadas de ciertas cosas, esa política no sirve más, esa política en la Argentina hay que desterrarla, y para eso tenemos que estar juntos y mirar hacia el 2023", siguió Scarpin.

En otro tramo del discurso indicó que: "la ciudadanía demostró en Noviembre que quiere una provincia con mayor seguridad, una provincia que piense en el trabajo, no que piense en discriminar a los que pensamos distinto. Ese tiene que ser el compromiso de llegar al 2023. Por eso los quiero sumar a todos, tiremos todos juntos, dialoguemos, consensuemos, pensemos en los más vulnerables, pero no para darles un bolsón de alimentos como lo hizo el Gobernador durante toda la campaña; a los más vulnerables se los ayuda dándoles trabajo, ayudándolos a que emprendan, ese tiene que ser nuestro objetivo. Pongamos ese objetivo delante de cualquier cosa, nuestros comerciantes, nuestros industriales, nuestros emprendedores son los que van a sacar al país adelante, Construyamos un proyecto diferente para Santa Fe, todos juntos y les puedo asegurar que seremos gobierno nuevamente y no tengo dudas que en nuestro país también vamos a ganar en el 2023 para demostrar que una Santa Fe diferente es posible y que una Argentina diferente es posible"