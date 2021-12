La UEFA repetirá el sorteo de la Liga de Campeones

La UEFA informó esta mañana que el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa se repetirá a las 11 de Argentina por un "problema técnico" del software aplicado para decidir los cruces.

"Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League", expresó en sus redes sociales.

El primer error fue que cuando salió el Villarreal incluyeron entre los posibles rivales al Manchester United, que compartieron el Grupo F. El ruso Andrei Arshavin era el encargado de ir sacando las bolillas y efectivamente salió la de los Diablos Rojos, por lo que tuvo que seleccionar otra.

Pero lo peor vino después: cuando salió la bolilla del Atlético de Madrid, los que no podían estar en el copón de los posibles rivales eran el Liverpool (rival del Grupo B) ni Real Madrid (que de todas maneras, ya había sido sorteado ante el Benfica, en el primer cruce). Pero en vez de dejar afuera la bolilla del Liverpool, la que no incluyeron fue la del Manchester United, que sí podía salir sorteada.

