Crece el rumor de separación entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Después de casi dos décadas de relación y dos hijos en común, Dalia Gutmann (43 años) y Sebastián Wainraich (46) decidieron separarse. Según revelaron, fue en buenos términos.

El periodista Sebastián Perelló Aciar, más conocido como Pampito, conto en exclusiva en Implacables (El Nueve), que "Ellos se separaron hace muy poco tiempo y en excelentes términos".

Leer también: Murió una exparticipante de El Gran Premio de la Cocina

"Dalia se quedó en la casa, pero tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos", reveló. Y precisó: "El matrimonio tiene otra casa. Sebastián Wainraich se instalo en esa segunda casa. Pero cuando le toca a el pasar los días con sus hijos, va al departamento familiar y Dalia se va a la casa donde esta Sebastián, y así están ahora", amplió Pampito, dejando boquiabiertos a sus compañeros de panel.

Dalia Gutmann ySebastián Wainraich tuvieron dos hijos: Kiara y Federico.

Las palabras de Dalia

En diálogo con Teleshow, la humorista despejó todas las dudas: “No, no estamos separados”. Según sus estimaciones, el rumor pudo haber surgido porque emprendió un viaje sin su pareja. “Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a Costa del este, hasta subí fotos y videos a mis redes. Sebastián se quedó en Buenos Aires porque tenía que trabajar y además, iba a llevar a Fede a ver a Duki que tocaba ayer y lo venían planeando hace mucho. Estamos juntos y bien”, explicó la actriz que acaba de recibir una muy buena noticia, ya que su espectáculo Cosa de minas está nominado para los precios ACE como mejor espectáculo humorístico.

Fuente: Exitoina