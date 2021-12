Cuatro trucos para encontrar vuelos más baratos

Parece que por fin se hace realidad el sueño de viajar. Aquí les presentamos algunas alternativas como para conseguirlos al mejor precio.

Estos son algunos consejos para encontrar vuelos más baratos y explicarles conceptos generales que resultarán muy útiles en la planificación de los viajes.

¿Alguna vez se han preguntado qué es geobloqueo? ¿O para qué sirven las cookies y cómo afectan a la compra de billetes de avión? Esperamos que resulte útil la información y puedan volar mucho en los próximos meses.

Empresas digitales

Las empresas digitales cuentan con sistemas que les permiten bloquear o restringir el acceso a determinados contenidos u ofertas según la ubicación del usuario. Los casos más conocidos son los de las plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix, que ofrecen un contenido diferente según el país donde nos encontremos o en función del país de origen de la cuenta.

Pero también es usado por las compañías aéreas o las empresas hoteleras para definir los precios de sus servicios en función de nuestra conexión, provocando que en ciertas ocasiones puede ser más económico comprar un billete de avión desde un país que desde otro. Suele pasar, por ejemplo, cuando viajamos a un país con un nivel económico muy diferente al nuestro e intentamos comprar un billete en una empresa local.

¿Y cómo podemos evitar esto? Pues la manera más eficaz es con el uso de un VPN, una herramienta que nos permite conectarnos a través de un servidor que esté ubicado en un país o una ciudad en particular. De esta forma, la compañía aérea o el servicio de streaming cree que estamos en ese país y nos ofrece las mismas ofertas y precios disponibles.

Borrar las cookies de nuestro navegador

Este truco es sin duda un clásico que seguro ya conoces. Te habrá pasado muchas veces consultar el coste de un billete de avión, volver al día siguiente a comprarlo y comprobar que el precio había subido. Las compañías aéreas insisten en que no alteran las tarifas de los vuelos en función de nuestra navegación, pero la realidad es que resulta imposible saber los parámetros que afectan al precio dinámico de un vuelo.

Así que, por si acaso, lo más recomendable es borrar las cookies después de haber estado consultando los precios en la web de la aerolínea. La manera de hacerlo varía según el navegador, pero habitualmente se hace desde la pantalla de “Preferencias” que se encuentra en el menú superior. Otra solución, aún más sencilla, es abrir una sesión de incognito entre las opciones que nos ofrecen Chrome o Firefox, entre otros navegadores.

Usar comparadores y agencias online

Los comparadores online son una de las herramientas fundamentales que no pueden faltar en la lista de favoritos de cualquier viajero con experiencia. Webs como Skycanner, Momondo, Kayak o Liligo son plataformas que nos permiten comparar el precio de un vuelo entre las diferentes aerolíneas que vayan al destino que estés buscando. No solo nos ofrecerán una comparativa de los diferentes precios, sino que también nos descubrirán alternativas como trayectos con escalas o fechas más económicas que posiblemente no se nos habían ocurrido.

Pero para encontrar vuelos baratos no solo debemos visitar comparadores, sino que también es recomendable consultar las webs de las principales agencias digitales de viajes como Edreams, Rumbo, Destina, Despegar o Atrápalo.

En muchos casos, estas agencias tienen acuerdos con las aerolíneas y compran grandes paquetes de billetes de avión que luego pueden vender con interesantes promociones. Eso sí, tengan en cuenta que es posible que estas agencias te cobren una comisión por el servicio y eso encarezca el precio final del billete, así que procuren comparar el precio teniendo en cuenta todos los costos.

Buscar cupones de descuento

Si vivieron la época dorada de los cupones online con el auge de webs como Groupon quizás piensen que eso ya está pasado de moda, pero nada más lejos de la realidad. Siguen existiendo muchas páginas web que ofrecen listados de cupones de casi todas las grandes tiendas online y eso incluye también a las aerolíneas.

Para encontrarlos solamente deben buscar la palabra “cupones” más el nombre de la aerolínea que vayan a contratar y aparecerán infinidad de resultados. A veces es difícil encontrar cupones que sigan activos o cumplan los requisitos de la compra, pero nunca está de más probar.

Otro truco es echar el guante a las aerolíneas y dejar que las cookies jueguen en esta ocasión a tu favor. Muchas aerolíneas y tiendas online tienen activos sistemas de marketing que tratan de recuperar a usuarios que estuvieron a punto de comprar un billete o no finalizaron la transacción por algún motivo.

Así que un truco muy útil es simular que van a comprar un billete y llegar hasta el carrito o hasta el momento del pago, pero no terminar la compra. Si luego siguen navegando por internet o por sus redes sociales es muy probable que salga algún anuncio con un cupón de descuento para que finalicen su compra.

