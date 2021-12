Milei congregó a más de tres mil personas en Rosario

Como parte de su gira para proyectarse como una figura nacional, Javier Milei encabezó ayer un acto en Parque España de Rosario donde dio una clase pública de economía junto a otros liberales.

Si bien la consigna del evento tenía como eje “El dinero, los precios y el dólar”, el flamante diputado nacional, fiel a su estilo, desató una batería de críticas contra el ministro de Economía de la nación, Martín Guzmán, que ayer presentó el proyecto de presupuesto 2022 frente a diputados de la comisión.

“Es una falta total de respeto porque él mismo reconoció que fue a la reunión de la comisión de presupuesto con números viejos, es decir, les mintió a todos en la cara. En septiembre, el ministro de Economía consideró que la inflación llegaría al 45 por ciento. Ministro, le digo que la inflación está viajando actualmente por encima del 50 por ciento”, dijo durante su discurso.

“No seas irrespetuoso con las personas, no hubo crecimiento”, vociferó contra el público en mensaje hacia el titular de la cartera económica. “Si no ves que estamos terminando con un PIB per cápita 14 por ciento más bajo que en 2011, vamos a tener salarios reales como los de 2004 y vamos a tener una productividad de la década de 1950. Quieres decirme ¿Dónde diablos estamos creciendo?”, añadió.

Durante su alocución, frente a más de tres mil personas, Milei comparó a Guzmán con Walt Disney luego de afirmar que los números del presupuesto “son un gran dibujo”, con la salvedad que “Disney hizo imágenes que alegraron a la gente, mientras que el ministro presenta números tragicómicos”, cerró.

La participación del libertario en Rosario fue cuestionada por distintos sectores luego que perdiera la posibilidad de enfrentar a Guzmán en la comisión de Presupuesto, principalmente, tras basar su campaña en duras criticas contra la política económica del Gobierno y en la que había manifestado contar con una “ventaja relativa” para debatir en la materia.