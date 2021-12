Reinaldo Merlo asumió como director técnico de Defensores Unidos de Zárate

Reinaldo Carlos Merlo, de 71 años, fue presentado hoy como nuevo entrenador de Defensores Unidos de Zárate, equipo que se desempeña en la Primera B, y consideró que es un "honor" haber sido elegido para desempeñar el cargo en la entidad zarateña.

"Es un honor y me siento orgulloso de haber llegado a esta institución y que me hayan contratado, ahora solo espero responder con trabajo" dijo Merlo, quien como futbolista siempre jugó en River Plate, en la conferencia de prensa realizada en un hotel en la ciudad bonaerense.

"Me llamaron, me reunió con el Presidente (Diego Montero), me preguntó si quería venir y para mi es un orgullo llegar al CADU, nos pusimos de acuerdo y listo", amplió Merlo, quien dirigirá su 23er equipo en su carrera como entrenador.

Sobre la divisional en donde va a trabajar, Merlo señaló: "Conozco la Primera B y es muy competitiva, vamos a intentar como mi cuerpo técnico (que cuenta Rene Daulte y Santiago Davio como ayudantes de campo) elevar al CADU a los más alto posible".

Defensores Unidos comenzará la pretemporada el 3 de enero próximo y Merlo, que también dirigió a River, Chacarita, Belgrano, Estudiantes, Rosario Central, Racing Club (campeón en 2021), Colón y Racing de Córdoba, estará al frente del equipo que culminó séptimo en la tabla general de la B.