Los nombres que comenzaron a sonar en Newell's

Con la llegada del nuevo entrenador a Newell's los dirigentes Leprosos comenzaron a diagramar el plantel para lo que vendrá en el 2022. Algunos son ex jugadores del club y otros son nuevos para la institución.

Entre los futbolistas anotado en un borrado figura el de Gonzalo Piovi. El defensor, actualmente en Colón y listo para jugar una nueva final ante River, comenzó a sonar con fuerza por el lado de Rosario.

Con el correr de las horas empiezan a aparecer los primeros nombres en el rubro de posibles refuerzos, que no son apuntados por Sanguinetti si no que se trata de ex jugadores de Newell's que quedan libres o no seguirán en sus respectivas escuadras.

Uno de ellos es Leonel Vangioni contó Rosario3, que no continuará en Libertad de Paraguay. Desde el club aseguran que no hicieron ningún contacto todavía y que será Sanguinetti junto a Saldaña (manager) quienes definan cuál será la política de búsqueda de refuerzos. De todos modos, ya saben que Piri no seguirá en la entidad guaraní.

El otro jugador que suena es Milton Valenzuela, que no tuvo muchas chances cuando comenzó a jugar en primera pero que se consolidó en la liga de Estados Unidos con la camiseta de Columbus Crew. Es otro de los nombres que se empieza a escuchar en los pasillos del Coloso.

El que seguramente se irá es Franco Escobar, lateral derecho que jugó poco por sus lesiones y que debe volver al Atlanta de Estados Unidos. De todos modos, seguiría su carrera en otro club de la Major League Soccer de Estados Unidos.