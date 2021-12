María Belén Ludueña reapareció tras las denuncias contra Antonio Laje

María Belén Ludueña reapareció tras su comentada salida de Buenos Días América (América) y las denuncias contra Antonio Laje por maltrato que se desencadenaron después de la presencia de la periodista en La Noche de Mirtha (El Trece), donde sus gestos hablaron mas que sus palabras. La también abogada hablo del periodista y fue contundente.

En medio de un huracán pasando sobre América TV y A24 -con una ola furiosa de salidas del Grupo América- y las denuncias contra Antonio Laje que se multiplican, reapareció María Belén Ludueña en una entrevista íntima con la revista ¡Hola! donde habló de todo, incluyendo su polémica salida de BDA.

Leer también: Agustín Longueira, el apuesto guardaespaldas personal de Wanda Nara

Consultada por la periodista que le realizó la entrevista, María Belén Ludueña dijo sobre su abrupta e inesperada salida de BDA: "Mi despedida me generó mucha angustia porque dejé mi lugar seguro, mi zona de confort. Al tomar una decisión así, es inevitable no pensar en qué vendrá después, en si daré el paso acertado respecto a mi carrera. Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes".

Su colega, entonces, le comentó: "Luego de tu partida, varias compañeras salieron a hablar y a denunciar el maltrato". Lejos de quedarse callada, la futura esposa de Jorge Macri, actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, disparó: "Con el correr del tiempo la gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire. Yo creo en la exigencia, soy muy exigente conmigo misma, pero hay formas y formas. Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Por suerte, la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más".

Fuente: Exitoina