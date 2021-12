La madre de Lucio Dupuy rompió el silencio y criticó al padre del niño asesinado

La madre de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado a golpes en Santa Rosa, La Pampa, apuntó contra el padre del menor en el marco de una audiencia que se realizó en las últimas horas por el crimen.

Magdalena Espósito Valenti criticó a Cristian Dupuy, su expareja y padre del niño. “Quiero aclarar que el término de víctima al progenitor [de Lucio] no le queda nada bien”, dijo la mujer, imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Espósito Valentín y su pareja, Abigail Páez, están alojadas dentro del Complejo Penitenciario 1 de San Luis, donde fueron trasladadas después de una serie de incidentes en la comisaría de La Pampa donde estuvieron presas en un primer momento.

La familia paterna de Lucio pidió a través del abogado que representa la querella, José Mario Aguerrido, que las acusadas no mantengan diálogo, aunque el juez Daniel Ralli rechazó la moción. Las acusadas están en celdas separadas y en pabellones distintos, pero igualmente pueden hablar a través de las rejas.

En declaraciones públicas, el abogado querellante adelantó que apelará ante el Tribunal de Impugnación Penan (TIP) la decisión del juez Ralli. Aguerrido consideró que si se les permite mantener comunicación, Espósito Valenti y Páez podrían darse una coartada mutua, lo que significaría un riesgo para el avance de la investigación.

“Habíamos hecho un pedido concreto con adhesión de fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: el juez no hizo lugar porque no estaba en el origen del proceso y porque no habría disponibilidad en el penal donde están para asegurar una prohibición de contacto absoluto entre ellas”, dijo Aguerrido.

“Fue una decisión que sorprendió. Nosotros lo pedimos a título preventivo, porque hay que hacer todo para que no se genere daño al resultado de la investigación, y en contacto entre ellas puede existir una obstaculización. Ahora vamos a recurrir y resolverá el Tribunal de Impugnación Penal”, agregó.