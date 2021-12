“Dame todo o te quemo”: un motociclista grabó el momento en que fue asaltado 

Dos delincuentes interceptaron a una pareja que viajaba en moto en las calles de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero - Buenos Aires, a plena luz del día. El violento episodio quedó registrado en primera persona, dado que el joven que conducía llevaba una cámara encendida en el casco.

En cuestión de segundos, los dos hombres que también iban a bordo de una moto, hacen detenerse y bajar a Alejandro. Por varios minutos intentan robarle el celular. Todo ocurrió el domingo cerca de las 19:30. “Dame todo o te quemo”, se escucha repetir al delincuente de remera naranja que se baja del vehículo para amenazar a las víctimas. Mientras el otro permanecía siempre al volante.

El joven que registró todo en un video, le rogaba que no le sacara el celular a causa de la información valiosa que tenía guardada. “Te doy la billetera. Tomá la llave, llevate la moto”, le pedía. Finalmente, los delincuentes terminaron llevando las llaves pero sin la moto.

Como acostumbra a ir filmando todos sus recorridos, el registro del asalto quedó grabado en vivo. “Repasé el video hacia atrás, para ver si me habían cruzado antes o me venían siguiendo. Y no. Vi que venían por la calle en la que yo justo doblé y ahí nos agarraron", dijo la víctima.