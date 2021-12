Con un emotivo acto, el Senado reconoció al personal de salud de la provincia

La Cámara de Senadores de Santa Fe realizó un acto público para reconocer a los agentes de salud que trabajaron a fines de cuidar a la comunidad ante la pandemia de Covid-19. La actividad se realizó este jueves por la tarde-noche en la explanada de la Legislatura.

El acto fue promovido por la Comisión de Salud del Senado. Contó con la presencia de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alejandra Rodenas, senadores provinciales y autoridades de la Cámara. Asimismo estuvieron presentes representantes de efectores de salud y personal de salud de gran parte del territorio provincial.

La ceremonia comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por el Coro de Niños de la Universidad Católica de Santa Fe, dirigido por el Profesor Miguel Piva y el Profesor Agustín Ruatta en piano.

Posteriormente, el senador por el departamento Vera y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Osvaldo Sosa, se refirió al reconocimiento en cuestión.

“Gracias por todo, gracias por haber respondido como respondieron cuando se los convocó para luchar contra un enemigo que desconocíamos, no sabíamos de dónde provenía, cómo prevenirlo ni como tratarlo”, afirmó al dirigirse al personal de salud.

“Las virtudes que ustedes desplegaron van a permitir hacer una sociedad mejor. Todas esas virtudes tratemos de recogerlas y mostrarlas al mundo. Lo que ustedes han hecho es extraordinario”, añadió.

Luego, en representación de los homenajeados, hizo uso de la palabra el director del hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, el Dr. Juan Pablo Poletti.

“Hoy sólo escribiría gracias. Gracias a vos, equipo de Salud que venciste el miedo, la angustia, el llanto y desesperanza, que trabajaste día y noche, que estuviste siempre”, expresó.

“Fueron momentos muy duros. Aprendimos a cuidarnos, pero también a cuidar; a vacunarnos y también a vacunar. Seguimos trabajando codo a codo, uno al lado del otro, sin importar qué función cumplamos”, agregó.

“El santafesino nos necesitó, nos necesita y nos necesitará y allí estaremos. Tal vez cansados, agobiados o hasta enojados. Pero podemos estar orgullosos de haber sido los primeros soldados de esta batalla”, finalizó.

A su turno, la vicegobernadora Alejandra Rodenas afirmó: "Nos enfrentamos a un reto enorme en estos años que pasaron. Nuestro gobierno provincial tuvo que diseñar herramientas para ejecutar estratégicamente la detección del Covid”.

Para la presidenta de la Cámara, “fue fundamental centralizar la información para aumentar la velocidad de la ejecución de las políticas públicas y coordinar en cada uno de los departamentos con nuestros senadores, los municipios y las comunas”.

Tras destacar el rol del Comité de Coordinación Provincial y de los 19 comités departamentales, señaló que la provincia “se puso a tono y pudo entender la emergencia”.

En ese sentido, agregó: “Para que el personal de salud pudiera traer a los comités de crisis sus demandas, sus deseos, sus preocupaciones. Todo eso hizo que hoy la provincia esté con indicadores de crecimiento en un momento tan difícil, en el que tuvimos que elegir entre salud y economía”.

Finalmente, solicitó “tender más puentes entre nosotros. No nos podemos lastimar más porque los muertos de la pandemia no nos lo perdonaría” y completó: “Gracias porque con ustedes pudimos hacer todo y sin ustedes no hubiéramos podido hacer nada”.

El memorial

El acto incluyó además la realización de un minuto de silencio en expresión de condolencias por las personas que fallecieron debido a la pandemia de Covid-19. Luego, la presidenta de la Cámara y los senadores descubrieron una placa conmemorativa instalada en un memorial emplazado sobre calle 4 de Enero.

Dicha placa fue bendecida por religiosos de distintos credos. En ese sentido, participaron Alejandro Saba, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia; Axel Arguinchona, Párroco de San Agustín en representación del Arzobispo de Santa Fe Sergio Fenoy; y José Przepiórka, seminarista guía espiritual de la Comunidad Judía de Santa Fe.

El memorial cuenta con un ejemplar del árbol Ginkgo Biloba, conocido como el árbol de la vida, simbolizando la vida que comienza y crece con esperanza. La placa expresa: “La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la pandemia COVID-19, reconoce al heroico personal de salud, recuerda a quienes ya no están y rinde homenaje al pueblo solidario que acompañó”.

Diplomas

En el cierre del acto, la vicegobernadora y los senadores otorgaron diplomas a representantes de Salud de cada departamento. Asimismo, se proyectó un video alusivo al homenaje efectuado.