"Nacho" Scocco se despidió en el estadio "Marcelo Bielsa"

En una conferencia de prensa a pura emoción, Ignacio Scocco se despidió de Newell's. Lo hizo en el Coloso Marcelo Bielsa, de cara a la tribuna Gerardo Tata Martino, dos nombres que significan mucho para él. “Elijo despedirme acá, en el lugar en que fui más feliz”, confió Nacho, que se quebró en ese mensaje inicial. Dijo que va a estar "cuando el club me necesite", no descartó la organización de un partido homenaje, ya que no pudo despedirse en la cancha por su lesión, y confirmó que jugará junto a Maxi Rodríguez en el Hughes Fútbol Club: "No sé dónde vamos a meter la gente", bromeó. También lamentó la decisión del nuevo cuerpo técnico de no contar más con Fernando Belluschi. "Miro para atrás y le digo a ese chico que vino a probarse en Newell's que pudo cumplir casi todos sus sueños", resaltó.

Nacho se sentó en soledad de cara a la gran cantidad de periodistas que se ubicaron en la platea de la visera del Coloso. Allí, mezclados entre la prensa, estaban sus amigos de toda la vida, los que lo empujaron a asomarse al fútbol profesional a principios de los año 2000 desde su Hughes natal. Con una remera negra con la estampa de Diego Maradona con la camiseta de la selección y con la camiseta rojinegra sobre la mesa, Scocco comenzó a hablar. Y como se esperaba, se quebró.

"Elijo despedirme acá, donde fui más feliz, incluso mucho más de lo que me imaginaba", arrancó el delantero leproso, bicampeón en la institución. “Físicamente y futbolísticamente me sentía muy bien, pero sentía un desgaste mental, venía bastante saturado y cansado. Hubiese sido egoísta de mi parte seguir para ver qué pasaba”, explicó después su decisión.

Nacho describió que “a medida de que iban pasando los años, se me hacía difícil cargar con la responsabilidad de hacer que la gente se vaya contenta a la casa. No reniego de eso, porque es lo más lindo, pero ya no estaba con energía para afrontar ese tipo de desafíos”.

Cuando le preguntaron si ya tenía todo listo para desembarcar en el Hughes Fútbol Club junto a su amigo Maxi, tal como habían prometido, Scocco lo confirmó: “Para mi va a ser una alegría enorme seguir jugando a la par de Maxi. Si bien lo vamos a tomar con responsabilidad, vamos a intentar divertirnos”, confió.

“Maxi ya se comprometió con el club de Hughes y le agradezco personalmente y públicamente eso. Ahora vamos a ver cómo hacemos para meter tanta gente que va a querer ir a verlo", bromeó Nacho. Después aseguró que “con Maxi fui formando una relación muy grande, no solamente dentro de la cancha, también en el ámbito familiar”.

Scocco no pudo despedirse en el terreno de juego por aquella lesión que sufrió en el calentamiento del partido ante Boca en la Bombonera, pero sintió el cariño de la hinchada en la despedida a Maxi: “El saludo de la gente en la despedida de la Fiera para mí fue como la despedida para mí”. Y sentenció: “Siempre que el club me necesite voy a estar”.

A Nacho le llovieron las preguntas sobre los momentos destacados de su carrera en la Lepra: “Ese campeonato de 2004 me marcó para toda la vida. Pensar que en mi primer año en primera, en el club en el que me formé y el que amo, haya podido disfrutar de un título, no tiene precio. Y en ese plantel había jugadores que estaban en el final de su carrera y no habían podido disfrutar de un campeonato”, destacó.

Newell's pierde referentes y Scocco se refirió al respecto: “Queda Pablo (Pérez), que es un gran referente y lamentablemente lo dejamos solo". Y lamentó la partida de Belluschi por decisión del nuevo cuerpo técnico: "Fer Belluschi lamentablemente no va a seguir, personalmente creo que debía seguir por todo lo que aporta en el vestuario, pero sabemos que el fútbol es así. Ahora hay que apoyar a Pablo, que va a ser la referencia en Newell's para los próximo años”, expresó.

“Miro para atrás y le puedo decir a ese chico que vino a probarse a Newell's que cumplió casi todos sus sueños; y el más lindo fue haber salido campeón con Newell's”, afirmó con mucha emoción en su rostro.

“Si tengo que elegir tres goles, me quedo con el primero que convertí con esta camiseta, el de mi vuelta en el 2012 a San Martín de San Juan y el último que va a quedar guardado en mi corazón porque fue el de la despedida”, remató, como en sus mejores tarde y noches con la camiseta que ama.

Con info de Rosario3