¿Qué dicen en Brasil sobre el interés de Inter de Porto Alegre por Eduardo Domínguez?

Eduardo Domínguez es uno de los técnicos de moda en el fútbol argentino. Ya no solamente por lo que ocurre con el supuesto interés de Boca e Independiente, sino también porque su nombre en las últimas horas se lo vinculó a Internacional de Porto Alegre y Talleres de Córdoba.

Vale recordar que Eduardo Domínguez tiene dos cláusulas de salida de Colón. Una el 31 de diciembre de este año y la otra el 30 de junio de 2022. Su contrato finaliza el 31 de diciembre del año que viene. Y según diversas fuentes, ya habría tomado una decisión para su futuro.

Para hablar al respecto, desde Sin Mordaza y Cadena OH! hablamos con Pablo Nunes, periodista en Puerto Alegre, quien contó que “Internacional tiene un cambio de entrenador, el miércoles a la noche se definió la salida de Diago Aguirre del comando técnico del Inter, había una posibilidad de que Diego Aguirre saliera del Inter para comandar la selección de Uruguay, pero esto no acontenció y el miércoles a la noche llegaron a un acuerdo para no seguir de entrenador acá”.

Y añadió: “Internacional es un club que está muy cerrado para los periodistas (…) pero hay una preferencia del actual presidente de Internacional por entrenadores extranjeros , el Inter tiene la idea de cambiar el estilo de juego, su elenco con la nueva forma de jugar y se habla de nuevos nombres y uno de ellos es Eduardo Domínguez y también se habla de Alexander Medina que estaba en Talleres de Córdoba, son los dos nombres que se habla acá en Porto Alegre que son los dos favoritos, Internacional quiere cuanto antes su nuevo entrenador, se sabe que no está en los planes de Inter”.

En otro tramo de la nota, el periodista se refirió al interés del sur Brasil “por los entrenadores argentinos y uruguayos por la característica del fútbol de los gaúchos y los hinchas están muy contentos”.

Ante la consulta respecto a si el Inter ya tuvo contacto con el Barba, Nunes reveló que “Internacional niega que tiene realizada una consulta o un contacto con los representantes de Eduardo Domínguez pero la información que tenemos es que el Inter sabe de la situación de Domínguez que va a definir su futuro, si sigue o no en Colón, por más que el Inter no hable abiertamente sobre esta situación, se sabe que son los nombres que se tienen como preferencia”.