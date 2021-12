Cómo será el operativo para el traslado de hinchas de Colón a Santiago del Estero

El director de Seguridad Deportiva manifestó que "la labor empieza desde las rutas del sur provincial para la gente de River a Santiago del Estero, vamos a tomar la autopista Buenos Aires-Rosario, y la ruta nacional 34. Para la gente de Santa Fe, la hinchada de Colón, se tomará la ruta nacional 11, ruta provincial 4, ruta provincial 70, ruta nacional 19, y luego salimos a la ruta nacional 34".

Asimismo, indicó que "no fue muy sencillo coordinar todo esto porque el escenario que nos presenta en Santiago del Estero, tenemos la complejidad que van ambas hinchadas y se van a juntar en Rafaela. Por eso, personal de la Policía Vial van a procurar agilizar el tránsito, y lo que es en cada una de las unidades regionales, reforzar el patrullaje, dentro de la ciudad, y particularmente, todo lo que es estaciones de servicios".

El funcionario de la cartera de seguridad expresó que "teníamos pensado que el grueso de simpatizantes se iba a dar desde el viernes, pero ya arrancó en la jornada del jueves, cosa que nos sorprendió. Entonces, desde ayer estamos trabajando con la información que nos brinda la misma policía y vamos armando los servicios de acuerdo a desde donde van saliendo los diferentes colectivos".

"No podemos precisar cantidad de efectivos policiales que están afectado a este operativo, pero si puedo señalar que las unidades regionales a afectado la mayor cantidad de numerarios posibles. Restricciones viales para camiones por la gran cantidad que viajan por la 34 no se ha dispuesto ninguna medida particular", comentó Romero.

En cuanto a la cantidad de santafesinos que estiman que viajarán a Santiago del Estero resaltó que "es complejo, ya que sabemos que a Paraguay viajaron unos 40.000. No tenemos la información que River vaya a concurrir tanta gente, pero por ser un equipo convocante, se espera que concurra mucha gente del norte del país. Y lo otro complejo, son las peñas y las agrupaciones que salen de diferentes puntos, lo que hace difícil organizar a toda esta masa de gente que va a pasar por Santa Fe".

"La mayor cantidad de traslados y acompañamientos se esperan para la noche del viernes. El egreso se trabaja también con la policía de Santiago del Estero, y que esa misma información que vamos brindando para el ingreso, ellos lo harán para el regreso. La recomendación que podemos dar es que esperemos que sea una fiesta, pero hay un porcentaje que no lo entiende de esa manera. El resultado del partido es fundamental, pero ya está preparado el servicio pensando en su máxima consecuencia, y por eso pedimos que la gente vaya y disfrute de una fiesta" finalizó la rueda de prensa el funcionario de seguridad deportiva.