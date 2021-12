Pese a las protestas, promulgaron la ley que permite la explotación minera en Chubut

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, promulgó el proyecto de ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, mediante el cual se permite la "diversificación productiva" en dos departamentos del interior provincial en el que se habilita la explotación de los recursos sin cianuro.

La ley quedó registrada como "XVII N° 149" y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, se informó oficialmente, luego de que el miércoles por la noche fuera sancionado el proyecto por 14 votos a favor y 11 en contra en la cámara de diputados.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado y tenía dictamen de la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales desde marzo, aunque nunca se había tratado en la legislatura unicameral, hasta que finalmente se aprobó en medio de protestas que se extendieron hasta las 2 de esta madrugada.

"La minería no se establece para todo Chubut, sino para los departamentos Gastre y Telsen, donde están los yacimientos de plata más grande del mundo sin explotar. Los vecinos de esos sectores están marginados y acompañan la medida, pero se enfrentan contra otros sectores que piden no llevar la minería por su contaminación", explicó el periodista Carlos Enrique Defilipo para Cadena OH!.

“La provincia de Chubut tiene la capital petrolera del país con sede en Comodoro Rivadavia. En esta provincia hace más de un siglo que se explota petróleo, por lo que plantear que no se quiere la minería es una contradicción en sí misma”, aseguró el periodista.

Mientras tanto, quienes se oponen al proyecto oficial sostienen que la compañía canadiense Pan American Silver, que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, busca explotar plata y plomo del yacimiento, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.

Para evitar las prohibiciones legales provinciales al uso de cianuro en la megaminería, las compañías aseguran que usarán un método más amigable con el ambiente: se trata de un proceso de flotación que usa reactivos y detergentes a los que se pegan los minerales. El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó.

Escuchar también la nota completa: