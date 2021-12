Directores de hospitales chicos reclaman la jerarquización del cargo

La pandemia y el colapso sanitario, dejaron en evidencia los problemas más grave de la atención de la salud en la provincia. No sólo por la cantidad de precarización laboral o falta de recursos, sino también por las irregularidades del sistema.

Una de estas la sufren los más de 600 directores de hospitales chicos y Samcos de la provincia. Al respecto, el Dr. Ignacio Costa, responsable del hospital de Santa Isabel al sur de la provincia, aclaró que este es un reclamo que lleva varios años y que ahora cobró fuerza por el coronavirus.

"Concretamente lo que estamos reclamando, y no es sólo a este gobierno sino hace mucho tiempo, es la jerarquización de los directores de los Samco, de los hospitales chicos. Nosotros no tenemos un nombramiento oficial de la provincia, sólo una designación nodal de las regiones de salud. No tenemos jerarquía. Pero conlleva a un montón de obligaciones que tenemos los directores médicos, sin ningún beneficio", comentó a Cadena OH!

Para el entrevistado, la pandemia lo que hizo fue que esto estalle y se visibilice. Pero se viene luchando hace décadas para la jerarquía de directores provinciales, que está destinada para los grandes hospitales.

"Tengo un cargo de 24 horas cobrando 80 mil pesos, y tengo que dividirme entre la gestión, la atención, la guardia nocturna. Por ejemplo, este fin de semana no tengo médico de guardia y me tengo que quedar, cuando tenía un plan familiar. Es un título honorífico, sólo tenemos obligaciones, legales, con la comunidad y ningún beneficio. No tenemos una jerarquía de ningún tipo por encima de la de un médico ayudante, y tampoco un pago acorde. Ni cobramos el bono de 30 mil pesos para los directores de hospitales.", detalló.

Desde el sector probaron entablar diálogo con distintos sectores. Los recibió la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por las gestiones de Silvina Ciancio, que fue directora del Hospital de Elortondo y conoce la situación. También se comunicaron con el senador Lisandro Enrico.

"Hay un apoyo, pero no se tradujo en hechos concretos. Tiene que haber un decisión del ejecutivo. Hay diferencias, el hospital grande tiene un montón de especialidades, pero tiene más recursos. Por ejemplo nosotros tenemos que gestionar la guardia médica, porque no la asegura el Estado. Tenemos que recurrir a la autogestión, pero no alcanza".

En este sentido, Costa afirmó que llegó a la conclusión de que "hay ciudadanos de primera y de segunda. Porque si hay chicos con asma en Rosario, Santa Fe o Rafaela, estará bien atendido. Pero en Villa Ocampo, Elortondo, Santa Isabel, no. No hay garantía de las provincias para que haya guardia médica. Esto sale 20 mil pesos por 24 horas y tenemos un día por semana que cumplir".

La atención primaria de la salud, la esencia de la medicina, cubre el 80 por ciento de la atención. "Hace años que venimos golpeando puertas, usamos todas las vías jerárquicas. Hablamos en la cámara de diputados, hablamos con el gremio, pero todos los reclamos caen en saco roto. La consecuencia es que cada vez menos médicos quieren tomar estas responsabilidades", dijo por último.

Escuchar también audio completo: