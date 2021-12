Tragedia en Nelson: "Hice todo para evitar la colisión, pero no se pudo", dijo el camionero

El conductor del camión que chocó con la Pick-up utilitaria en la Ruta Provincial N° 4, jurisdicción de Nelson, manifestó que hizo todo lo posible para evitar el choque. Cuatro hinchas de River que iban a Santiago del Estero murieron a raíz del fuerte impacto.

"Vi que la Kangoo se venía cruzando, aparentemente mordió la banquina de su mano y se cruzó al carril que yo transitaba; me tiré afuera pero no lo pude evitar", relató.

Alrededor de las 10:20 de este sábado, un accidente fatal protagonizado por un camión y una utilitaria Renault Kangoo dejó como saldo cuatro hinchas de River víctimas fatales a la altura del kilómetro 20 de la Ruta Provincial N° 4. El conductor del camión manifestó que hizo todo lo posible para evitar el choque pero no logró su cometido.

El impacto se dio entre un camionero de la firma Noelma que transporta pollos y la Renault Kangoo gris en la que iban a bordo cinco personas oriundas del partido de Florencio Varela, Buenos Aires, entre las cuales se encontraba un menor de 7 años, que también murió. Una mujer que viajaba en la utilitaria fue trasladada al Samco de Esperanza.

"Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase", expresó conmovido el camionero que maneja en las rutas desde hace 15 años.