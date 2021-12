Mirabella sobre la no aprobación del Presupuesto: "Esto no nos ayuda en nada" 

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, criticó a la oposición por rechazar el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, y aseguró que ello genera una "incertidumbre muy grande".

"Es una situación delicada, más por lo que vive Argentina. Que la oposición rechace el presupuesto genera una incertidumbre muy grande para todo el mundo", consideró el legislador en diálogo con Cadena OH!.

"Todo esto no nos ayuda absolutamente en nada. No entiendo que no dejen a un gobierno tener su principal herramienta", dijo y alertó que la no aprobación generará "una reducción en las transferencias de recursos a las provincias".

Para que haya gestión que resuelva necesidades de los argentinos, debe haber presupuesto. El Congreso debe debatirlo y aprobarlo. Dejar sin presupuesto a la Nación, afecta a todos. Las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades del país y las provincias. — Omar Perotti (@omarperotti) December 17, 2021

Sobre ello, Mirabella advirtió que "esto trae efectos negativos en relación a los recursos coparticipables. Para Santa Fe son algo así como 15 mil millones de pesos menos, más lo que iba a recibir por el fondo de compensación para el transporte público".

"También nos afecta el programa de obras, en el que habíamos logrado incorporar el puente Santa Fe-Santo Tomé, y obviamente también en la celeridad del cumplimiento de los pagos por el juicio que ganó la provincia de Santa Fe", aseguró.

Escuchar también la nota completa: