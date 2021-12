Crisis del transporte: Pablo Javkin cruzó al titular de Taxis Independientes

La situación del transporte rosarino es cada vez más crítica. Ante los sucesivos paros y conflictos con los colectivos, se suma la grave falta de taxis y las peleas desde el sector con el intendente Pablo Javkin.

Al respecto, Mario Cesca, presidente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario, expresó "Siempre hemos tenido buen diálogo con autoridades municipales. Con esta gestión tuvimos inconvenientes, pero no sé cuál es el motivo", en referencia a una pelea que mantuvo con el intendente.

Leer también: Pusieron condiciones al aumento de la tarifa de taxis mientras Uber permanece al acecho

El entredicho habría sido porque Cesca realizó una declaración afirmando que el problema fundamental está en los colectivos. "Nos han trasladado los pasajeros de los colectivos al taxi, con la alcoholemia se dejó el auto particular, y con la inseguridad también aumentaron los viajes. Esto hace que el sistema colapse. La gente se ha volcado a las calles de manera tal que la demanda supera ampliamente a la oferta", apuntó.

Cada ciudad tiene su convenio colectivo y hay uno nacional para esas localidades que no tienen representación gremial funcionando. Ese convenio colectivo nacional, está conectado a la Federación de Peones y a la de Propietarios de Taxis.

Desde la entidad se armó un cronograma pero la mitad de la flota fue puesta a la noche, a pedido del intendente. La flota está en 3600 autos, por lo que viernes, sábado y domingo tendría que haber 1200 taxis al menos. Pero los controles dicen que hay 150.

"No es verdad. Siempre hay algunas bajas por mantenimiento o algún problema. Pero hay más. El tema es que no podemos renovar la flota, no hay créditos y los que hay son usurarios. Tampoco hay cubiertas", destacó.

El aumento de la tarifa se votó en el Concejo, por lo que el reclamo también es que Javkin la ponga en práctica, para poder actualizar los valores ante la poca rentabilidad.

Leer también: El Concejo acordó aumentos en la tarifa de taxis y remises

Por ordenanza, todos los choferes deben estar en relación de dependencia. A eso debería controlarlo estrictamente la municipalidad y el ministerio de Trabajo. Por otra parte, Cesca afirmó que están en el mejor momento en cuanto a la seguridad de los autos. "Estadísticamente, tenemos un robo cada 10 o 15 días. Hemos tenido etapas de 5 robos por día, y nos poníamos a esperar el muerto. Ahora es mucho menos".

"Si tuviera tanto poder, como dijo Javkin, me dedicaría a otra cosa, no a ser taxista. Pero en esto el que se enoja pierde. Cuando él me convoque iré, dijo que desearía que entregara la chapa y me fuera del sistema. Pero yo tengo la mejor predisposición".

Escuchar también audio completo: