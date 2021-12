Newell's confirmó un pasivo posconcursal de cerca de u$s 12 millones

Newell's Old Boys tiene una deuda posconcursal de u$s 11.6 millones. Así lo informaron esta tarde el auditor Andrés Vitta, el tesorero Hernán Cardozo y el protesorero Román Mlikota, al presentar en la sede del Parque Independencia la auditoría contable encargada por la nueva comisión directiva. Es en relación a la salida del concurso al que la entidad se convocó por el pasivo dejado en diciembre de 2008 por el ex presidente Eduardo López.

El monto de la deuda posconcursal es cercano a la cifra estimada por la comisión directiva encabezada por el médico Ignacio Astore, quien ganó las elecciones el 19 de septiembre último.

"Si se detectan irregularidades, iremos a la Justicia", advirtió esta tarde el tesorero Cardozo, durante la conferencia de prensa.

En este sentido, una fuente de la comisión directiva rojinegra informó hoy a Télam que "esta primera etapa de la auditoría es una foto de la situación contable, pero ahora empezamos a investigar cómo se generó esa deuda y, si hay irregularidades, vamos a ir a la Justicia".

En tanto, el auditor y los dirigentes informaron sobre la situación heredada por la compra de los terrenos linderos al Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, en el barrio Bella Vista, a la que calificaron como "una deuda no corriente".