Denunció que su pareja intentó quemarla viva y la Justicia actuó medio año después

Paola Rivarola vivió durante tres años un verdadero calvario. En cuatro oportunidades denunció a su ex pareja, Diego Acevedo, por violencia de género, la última cuando intentó quemarla viva luego de rociarla con nafta. Pese a los hechos, la Justicia solo actuó luego que la víctima hiciera público su caso, unos seis meses después.

“Viví años de terror, de violencia física y verbal. Diego Acevedo me atormentaba a mí y a mis hijas. Iba a mi casa, destrozaba la puerta, rompía mi auto, tenía que poner todos los muebles que podía para que no pudiera entrar, porque se alcoholizaba y me rompía la puerta para cagarme a palos”, relató Paola sobre los crudos momentos que le tocaron vivir.

La mujer aseguró que los golpes que le asestaba su ex pareja llegaban hasta el punto de desfigurarla y en un sinfín de ocasiones llegó a temer por su vida. “Hice cuatro denuncias donde la Justicia nunca actuó. Llamé al 144, pero no me atendían hasta que decidí hacerlo público, recién ahí el doctor Marichal sacó devuelta las denuncias que había hecho”, dijo.

Paola aseguró que el accionar del fiscal tuvo lugar seis meses después de su última presentación en la comisaría, cuando Acevedo intentó quemarla viva. “Me roció con nafta, pero no pudo prenderme fuego porque el encendedor chispeaba, entonces me tiró al piso y me asfixió hasta desmayarme. Cuando logro despertarme, pude escaparme porque él había ido a buscar más nafta”, narró al aire de Cadena OH!.

La víctima contó que, luego de su denuncia pública, fue llamada a una audiencia que dictaminó la prisión preventiva sin plazo para Acevedo, sin embargo, Paola aseguró que, por un incorrecto accionar del fiscal, su ex pareja consiguió la libertad un mes después.

“Por miedo a perder la vida tuve que mudarme a un hotel, porque tanto mi familia como yo estábamos amenazados. El primer día que Acevedo salió de la cárcel, pensó que yo estaba en mi casa, pero como no me encontró, empezó a seguir el auto de mi hija. El día que se enteró que yo estaba alojada en el hotel empezó una persecución donde nos tiró el auto encima para chocarme”.

Por estos hechos, amigos y familiares de Paola realizaron diversas manifestaciones en Reconquista para pedir Justicia. “Acevedo aún permanece en libertad e impune, armado por la calle, me insulta cada vez que me ve, por lo que temo por mi vida”, aseguró.