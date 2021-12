El santafesino Germán Lux anunció que dejará de atajar profesionalmente

"Próximo a cumplir 40 años y luego de una positiva conversación con Marcelo, quiero comunicar que ha concluido mi segunda etapa como futbolista profesional de nuestro amado @riverplate. A los 15 años llegué desde Carcaraña (Cremería). River me alojó en su pensión, me otorgó instrucción escolar y me formó futbolística y personalmente", comenzó.