¿Por qué Emiliano Vecchio no definir su continuidad?

Central gestiona por refuerzos en el mercado de pases. Y lo hace no sólo a pedido de Cristian González: también otros integrantes del universo futbolístico auriazul exigen que haya un plantel competitivo que les permita dar el anhelado salto de calidad.

Según contó Rosario3, uno de los futbolistas más relevantes del plantel que esta semana se reunirá con los dirigentes para hablar del proyecto es nada menos que Emiliano Vecchio. Que si bien tiene contrato vigente, esperará esa conversación con la directiva para ver qué hará en 2022.

El 10 la espera porque quiere tener detalles de cómo será el futuro: desea que sea un proyecto completo, con Kily González al mando (eso ya se lo ratificaron), la presencia de juveniles, pero sobre todo con refuerzos que estén a su altura y potencien al equipo.

En cuanto a la estructura deportiva, aún hay algunos puntos por resolver. Uno de ellos, qué pasará con el cuerpo técnico que acompaña al Kily. Y hasta ahora, Horacio Carbonari y Diego Ordóñez no pueden asegurar si seguirán o no. Trascendió que podrían ser reubicados en otros puestos, no obstante ellos no lo aceptarían.

Otro punto a resolver será el de la dirección de la Reserva: si bien Adrián Dezotti y José Luis Rodríguez hicieron un buen papel (acabaron terceros), nadie se anima a decir que continuarán en el cargo. Y off the record los directivos afirman que también el Kily González tendrá injerencia en la definición.