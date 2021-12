¿La China Suárez viajó a España?: versiones de un posible reencuentro con Icardi

Wanda Nara se encuentra en la Argentina junto a sus cinco hijos. Mientras disfruta de reuniones familiares y laborales, la empresaria se enfrenta a un nuevo escándalo relacionado a la China Suárez: la actriz habría realizado un viaje relámpago a Europa, donde se encuentra Mauro Icardi. ¿Hubo un segundo encuentro con el jugador del PSG tras haberse visto a escondidas en un hotel de París?

“La China hizo la presentación de un perfume muy conocido y no fue al teatro Colón. Creen que viajó a España”, aseguró Marcela Baños en el programa Intrusos (América). “Esta información vuelve a poner en sintonía a Icardi y la China. Wanda se vino para acá y él quedó solo. La China publica una historia con Lali Espósito, que aparentemente estaba en España. Justo sigue a una cuenta de aviones privados. ¿Se tomó un avión para verlo a Icardi?”, preguntó Rodrigo Lussich.

Además, Adrián Pallares recordó que Mauro había publicado en su Instagram una foto osada en la que aparecía con el torso desnudo acariciando a su esposa, Wanda, quien estaba recostada sobre una superficie indeterminada en ropa interior y con las piernas rodeando al futbolista. “Love”, escribió él junto a la postal. “¿Se acuerdan de esa foto con Wanda? Ese día estaba con otra. Es como cuando llegás a tu casa con flores y no es el 21 de septiembre. Si llegaste el 3 de mayo con flores, te mandaste la cagada. Ese día sube la foto con culpa”, dijo el periodista.

Luego, Lussich hizo una reflexión: “Wanda dice que lo perdonó y hace de cuenta que nada pasó. No creemos que una pareja resuelva semejante crisis en dos semanas. Pero vino para acá a hacer su vida. Es raro que lo deje suelto a él y se venga tan tranquila cuando se fue dos minutos a Milán y él le metió los cuernos con la China. O ya está separada y no le importa que se quede solo o le tiene una confianza ciega”.

Cabe recordar que recientemente Nara utilizó sus redes sociales para reflotar el Wandagate del que se habló durante casi dos meses. Ella compartió una historia en la que muestra el jean que tiene puesto, allí menciona la marca y se lee en los labios que habla a cámara, a sus seguidores. Sin embargo, decidió postear el video con el tema BB, de MYA (Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi) y Emilia Mernes. Se trata de una canción que nombra a China, el país. Pero que viniendo de Wanda fácilmente se puede relacionar con Eugenia, por el apodo que la actriz mantiene desde hace años.

“Ya no me llames, bebé, porque yo nunca fui el que la cagué; lo que me hiciste, que te regrese. Todo ese karma te lo mereces; lo que me dices es muy poco interesante, haciendo fila para poder recuperarme. Puede que tarde, se te hizo tarde. Con esa carita de perrito mojado, mucha pena no vas a darme; si no contesto tus llamadas del WhatsApp, tú me tiras, te puse un stop para bajar tu autoestima. Y yo que te quería de acá hasta la China y vos te estás perdiendo a la más rica de Argentina”, son algunas de las frases que más se destacan del tema que compartió Wanda Nara en las últimas horas en su Instagram y que bien podrían relacionarse a la crisis matrimonial que tuvo con Icardi luego de que se enterara del encuentro del jugador con China Suárez en un hotel de París.