Marco Borgnino no seguirá en Unión

A pocos días para la finalización del 2021, los diferentes equipos del fútbol argentino ya trabajan en el armado de sus planteles de cara a la próxima temporada. A las bajas confirmadas de Cristian Insaurralde y Nicolás Peñailillo, se suma la de Marco Borgnino, quién no tuvo minutos bajo el mando de Munúa.

Según contó Radio Gol, Marco Borgnino deberá presentarse el 4 de enero en el predio del Autódromo para dar inicio a la pretemporada, sabiendo que los días 26 y 28 de enero Atlético disputará un cuadrangular en Uruguay junto a Danubio, Defensor Sporting y Newell’s Old Boys. De todas maneras, y de acuerdo a lo que informan desde la Capital santafesina, su representante intentará ubicarlo en otro equipo de Primera División o el exterior.

Marco Borgnino, de 24 años, disputó 15 partidos, entre Copa Sudamericana y el campeonato doméstico, y marco un gol: a Atlético Tucumán de tiro libre. Todavía no hay nada oficial, pero Unión no haría gestiones para retenerlo por no estar entre las pretensiones del DT Gustavo Munúa. Un claro fin de ciclo.