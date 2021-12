Facundo Farías, la "Joya" de Colón en primera persona: ¿Boca o River se lo llevará?

El enganche Facundo Farías, luego de la temporada donde salió campeón y subcampeón en el Trofeo de Campeones, tiene decidido en un futuro "dar el salto" en otro equipo importante. Además, reconoció que recibió ofertas tanto de Boca como de River.

"Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes", dijo el atacante, de 19 años, en diálogo con ESPN.

Pero la continuidad en el fútbol argentino es delicada. La cláusula de salida de Farías está tasada en U$S 10 millones, algo inalcanzable para los presupuestos que tienen los equipos más poderosos de la Argentina.

Vale destacar que desde el lado del jugador contaron a Sin Mordaza que tienen muchas ganas de que Facundo Farías juegue la Copa Libertadores 2022 con la camiseta de Colón y luego pasar a un equipo grande de la Argentina o de Europa.

Sin embargo, el Xeneize y el Millonario quieren hacer el intento para contar con sus servicios. El primer interesado fue el club de la Ribera, con principal interés de Juan Román Riquelme, el líder del Consejo del Fútbol. En cuanto a los de Núñez, hubo sondeos y una frase que generó mayor repercusión. "Gallardo es el mejor entrenador de la Argentina", dijo Farías. Y cuando intentaron inducirlo a que se inclinara por uno de los dos clubes, se rió y evitó dar declaraciones.

"Miramos con mis amigos los mensajes de instagram y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me piden que vayan, me están volviendo loco. Están las ganas de progresar y de dar un salto que sea para bien", declaró la estrella actual del fútbol argentino.

Por último, sobre su posición favorita, declaró: "Me siento identificado con la guapeza, la forma de utilizar el cuerpo. Después, creo que soy enganche, de nueve no me siento muy cómodo. Jugué ahí toda mi vida en inferiores. Si tendría que jugar de nueve, creo que lo podría hacer, pero me siento muy cómodo jugando de enganche, es donde puedo mostrar lo máximo de mi juego".