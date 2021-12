Jorge Rial se contagió de COVID-19: “Pensé que el virus ya no me iba a alcanzar”

El periodista Jorge Rial comunicó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. En la publicación, el conductor dejó entrever cierto alivio por la evolución de la enfermedad pese a las afecciones preexistentes que comunicó tiempo atrás.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el Covid-19 no hace excepciones", posteó Rial. "Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad", continúa el mensaje del ex Intrusos.

En la publicación, detalla cómo fue que decidió hacerse el test: "La falta de olfato fue el alerta. ¡Por eso, sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás".

El comunicador, de 60 años, posee factores de riesgo debido a sus problemas coronarios e hipertensión.