Ignacio Scocco: "Voy a estar eternamente agradecido por el cariño que me dieron"

Con más de 500 partidos y casi 200 goles, Ignacio Scocco decidió en este 2021 colgar los botines y poner punto final a una exitosa carrera de 17 años.

Al respecto de las razones de esa determinación, el delantero explicó: “Física y futbolísticamente me siento muy bien, pero estoy un poco desgastado en lo mental. Sé que para estar acá y vestir esta camiseta tenés que estar al cien por ciento, entonces sería egoísta de mi parte seguir aun sabiendo que no estoy preparado para afrontar otro campeonato”.

En relación a esto, lamentó no haber podido disputar los últimos partidos del torneo a causa de una lesión sufrida en el duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y reveló: “Hice una despedida interna cuando se retiró Maxi, sabiendo que me estaba despidiendo de la gente. Lamentablemente no lo pude hacer dentro de la cancha y no pude saber cuál iba a ser mi último partido y jugarlo como tal”.

Scocco debutó en la Primera División de Newell’s el 4 de abril de 2004, en la victoria 1 a 0 ante San Lorenzo. Ese mismo año la Lepra se quedó con el campeonato Apertura, consagrándose en Avellaneda y ante Independiente. Sobre esto, recordó: “Fue algo único porque justo se dio en Buenos Aires y era todo rojo y negro. Mirábamos por la ventana del hotel y estaba lleno de autos tocando bocina, con banderas colgadas y yendo para la cancha. Lugar que pasabas, lugar que había gente de Newell’s. Se dice que se trasladó Rosario a Buenos Aires y realmente lo sentí así”. Y agregó: “Me siento un privilegiado de haber podido salir campeón en el club donde me formé como persona y jugador, el club que amo, donde pasé momentos importantísimos. Siempre voy a agradecer porque ese campeonato me cambió la carrera y lo pude disfrutar al máximo”.

Tras sus pasos por los Pumas de la UNAM y Toluca, en México, el AEK Atenas de Grecia y el Al-Ain de Emiratos Árabes, en 2012 concretó su vuelta a la Lepra. En cuanto a esto expresó: “La negociación se hizo difícil. El Tata hablaba con mi representante y le decía que quería que vaya, que me esperaba lo que me tenía que esperar. Por eso siempre le voy a estar agradecido por bancarme. Sabía que podía darle mucho a Newell’s, estaba en un gran momento personal y por suerte lo pudimos coronar con el campeonato”.

En aquella temporada 2012/13 el Rojinegro consiguió un nuevo título, el segundo de Scocco en el club. El delantero reconoció que ese equipo fue “uno de los mejores” que integró, agregando: “Entrábamos a la cancha sabiendo que íbamos a ganar. Después podíamos empatar o perder, pero teníamos esa mentalidad, algo que no se logra fácilmente. Y ese equipo no sólo se divertía y jugaba lindo adentro de la cancha, sino que también se divertía afuera. No nos alcanzaba con compartir los entrenamientos todos los días, también programábamos cosas para hacer por fuera. Y eso lo valoro muchísimo, porque una parte fundamental del campeonato es el armado de grupo”.

Al respecto de los festejos de ese torneo Final 2013, recordó: “Fue increíble llegar en el avión y ver a toda la gente abajo, te lo digo y se me pone la piel de gallina. Tardamos casi cinco horas para llegar desde el aeropuerto al estadio, un trayecto que normalmente es de media hora. Todo ese tiempo festejando arriba del colectivo. Fue una locura. Por eso digo que salir campeón afuera y antes de jugar un partido no fue lindo, pero nos permitió vivir todo eso que fue increíble”.

Luego llegarían las transferencias a Internacional de Porto Alegre y Sunderland de Inglaterra, una tercera etapa en Newell’s, el paso por River y la última vuelta a la Lepra. Al ser consultado por sus cuatro ciclos en el club, el oriundo de Hughes explicó: “Uno siempre vuelve adonde fue feliz. Hay momentos en los que se puede elegir y otros que no. Cuando pude elegir y pelear para volver, lo hice, porque la vida profesional del futbolista es corta y yo sabía que quería pasar gran parte de mi carrera en Newell’s. Así fue, con momentos buenos y malos, pero siempre en el lugar donde quería estar”.

Por último, Scocco les dejó un mensaje a los hinchas rojinegros: “El cariño de la gente es algo que sinceramente no esperaba, nunca imaginé recibir tantas muestras de afecto. Voy a estar eternamente agradecido al hincha por eso, por el cariño que me brindaron siempre, por entrar a la cancha y que coreen mi nombre, y haber vivido tantas cosas lindas”.