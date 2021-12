El infectólogo Hugo Pizzi explicó por qué Córdoba tiene tantos contagios

El aumento de casos de coronavirus en Córdoba, genera preocupación y alarma, sobre todo en el medio de la temporada de verano en una de las provincias más turísticas del país.

"Acá por ejemplo, no sólo que se testea sino que se lo busca al virus en aguas residuales. El año pasado encontramos distintas variantes y ahora encontramos Ómicron", explicó el Dr. Hugo Pizzi, epidemiólogo e infectólogo de la Universidad de Córdoba.

"Ahora va a empezar a subir, nunca nadie puede pensar que existiendo puertos en otros lados, puede ser que se vaya a un solo lugar. Hay lugares donde se vacuna de 8 a 12 en lugares determinados. Hay otras provincias que salen con equipos sanitarios móviles a colegios, clubes, barrios periféricos, por ejemplo". Los profesionales se sorprendieron, a su vez, por la velocidad del contagio de la nueva variante.

Leer también: Estudian cinco posibles casos de Ómicron en el Gran Santa Fe

Para el entrevistado, la gente tiene que seguir todas las normativas de la otra Navidad. Con la reunión familiar no hay problema, y si es al aire libre mejor. El consejo es el siguiente, si tiene algún síntoma hay que aislarse, puede ser una bomba para su familia.

"De la gente que muere en Argentina, que es poquísima, son quienes no están vacunados o están mal vacunados. Las terapias llenas, no tienen personas vacunadas. Como dato interesante, Catamarca tomó la resolución de que la persona no vacunada que necesite atención médica tiene que pagar hasta el último centavo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: