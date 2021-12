Maxi Rodríguez, íntimo: "De a poco voy asumiendo que no voy a entrar más a la cancha"

Apoquito de cumplir 41 años, Maxi Rodríguez hizo oficial su retiro del fútbol, llenó el Coloso de hinchas que se rompieron las manos para aplaudirlo y despedirlo con todos los honores de un ídolo. "Mi sueño era jugar en la Primera de Newell’s, toda la película que vino después nunca me la imaginé”, aseguró la Fiera en diálogo con Olé. Cuando su abuelo Pichi comenzó a llevarlo a pelotear, nadie siquiera fantaseó con todo lo que vendría: Newell's, Europa, la Selección Argentina, mundiales...

"Fue raro, porque todavía me siento parte de plantel. Pero de a poco voy asumiendo que ya no voy a ser más parte de esos viajes, del grupo, y que no voy a entrar más a la cancha", dijo sobre el duelo ante San Lorenzo que cerró la Liga Profesional, del cual ya no fue parte tras jugar su último encuentro ante Banfield en Rosario. Después aseguró que la decisión del retiro fue pensada y bien analizada: "Había empezado la pretemporada y en el día a día uno se va dando cuenta. Es como que llega ese momento y te das cuenta de que ya está. Yo sentí eso en estos últimos seis meses y no lo quería seguir estirando. Quería llegar hasta el último día disfrutando como hice. Fue un proceso, lo venía hablando con la familia... Ese lunes, en el partido contra Banfield, viví algo muy fuerte, pero al otro día me levanté tranquilo y relajado".

Maxi Rodríguez, su paso por Europa y la vuelta a Newell's

La Fiera explicó que a cada paso de su carrera se le iban cumpliendo sueños que casi no había llegado a soñar. "Primero en el Espanyol, después en el Atlético Madrid y al final en Liverpool. Hasta ahí, mi único sueño era jugar en al Primera de Newell’s, nunca me imaginé toda esa película que se venía después", aseguró. Destacó su capitanía en el Colchonero y su llegada a Liverpool, según sus propias palabras uno de los mejores equipos del mundo, como dos de los grandes desafíos. "Las canchas en las que me tocó jugar, Anfield es uno de los mejores estadios que hay porque tiene una atmósfera impresionante, y ahí tuve de compañero a Gerrard, uno de los mejores con los que me tocó jugar, jugaba más rápido con la cabeza que con los pies", destacó.

Sobre la llamativa decisión de volverse tan joven al club de sus amores cuando todavía podía continuar su carrera en Europa aseguró que todos le decían que estaba loco, pero él explica que así lo sintió y lo hizo. "Y salió bien: lo único que quería cuando vine era que Newell’s no se fuera a la B, y terminamos saliendo campeones, je", cerró.

Maxi Rodríguez, la Selección Argentina y la anécdota de La Volpe con su mamá

Maxi asegura que su paso por la Selección Argentina fue el que lo ayudó a "quebrar" la barrera con los hinchas de otros equipos, incluso los de Rosario Central, ya que le tocó vivir cosas "muy fuertes", como el histórico gol a México y el penal a Holanda.

El golazo de Maxi Rodríguez a México

Sobre el tanto a los mexicanos en el mundial aseguró que le pegó al arco, pero no adonde terminó entrando. "Si digo que pateé ahí, a donde entró, miento", dijo entre risas. Después reveló una curiosa anécdota con La Volpe, a quien aseguró no haberse cruzado nunca más pero que una vez se encontró con su mamá. "Los dueños le dijeron que era mi mamá, y fue y le dijo: 'Usted no tiene nada que ver, pero su hijo es un hijo de puta'. Mi mamá se reía, sabía bien quién era... Fueron dos minutos, se cagaron de risa", afirmó.

El penal de Maxi Rodríguez a Holanda

Luego recordó los pasos previos a la definición ante Holanda en Brasil para acceder al partido definitorio en el Maracaná: "Fue el momento de más tensión que tuve jugando al fútbol. Pasa que ahí tenés tiempo para pensar, y fue la caminata más larga que hice dentro de una cancha, je. Sabía que era un penal que nos podía poner en una final de nuevo, después de tantos años, que estaba todo el país y el mundo ahí mirando eso". Igualmente, aseguró que se tenía mucha confianza para patearlo.

Maxi Rodríguez, su relación con Diego Maradona, el momento de su muerte y su recurdo

"Diego es lo más grande que hay", fue lo primero que dijo cuando le consultaron por su tiempo juntos en la Selección, con el astro como DT. "Fue mi ídolo desde siempre, después lo conocí e hice una relación y lo tenía ahí como técnico, je... Me costaba creerlo. Diego imponía con su presencia, generaba algo impresionante, que no vi en ninguna otra persona. Encima jugamos ese primer partido amistoso, contra Escocia, y me tocó hacer el gol", recordó. Sobre esa noche también rememoró que cuando fue a pedirle al Diez que le firmara sus dos camisetas de juego para quedárselas como recuerdo él le pidió una de ellas y la Fiera dijo: "¿Y como le decía que no? Así que se la dejé".

Abrazo Diego Maxi Rodriguez

"Hacía mucho que no hablaba con él y fue, de verdad, un abrazo muy sentido. Del alma. Lo estoy hablando y lo estoy recordando. Son cosas muy fuertes, porque nos teníamos un cariño impresionante: lo recuerdo de la mejor manera", contó al pensar en el abrazo del día que Newell's recibió en Rosario a Gimnasia con Diego en el banco.

Al referirse a la trágica noticia que golpeó al fútbol el 25 de noviembre de 2020, Maxi aseguró que al principio, cuando comenzaron a llegarle mensajes, no los creía "porque siempre salían esas cosas de Diego y no eran ciertas". Pero como los mensajes segían cayendo prendió la tele y los rumores eran cada vez más fuertes. "Después fui a la Casa Rosada, al velorio, fue durísimo verlo ahí. Todos pensamos que eso nunca iba a pasar, vivimos una pesadilla", explicó.

Maxi Rodríguez, su cariño por Leo Messi y la alegría por verlo levantar la Copa América

"Me puso muy feliz que pudiera levantar esa Copa tan merecida, que le hacía falta", afirmó sin dudar sobre la Pulga. Aseguró que Leo tiene amor por Argentina y que se le terminó dando porque nunca bajó los brazos. "A mí me tocó llegar hasta el 2014 y después se empezó a poner más complicado con las finales perdidas de Copa América. Es un dolor muy grande, sé bien lo que sienten los chicos: ellos querían salir campeones más que ninguno… Todo eso era un peso enorme porque a veces hay críticas desmedidas y después ves a Leo llorando, levantando la Copa, que era su sueño... Él quería ganar algo con la Selección, y haberlo logrado no tiene precio. Hay que felicitarlo por el empuje y los huevos de seguir que tuvo siempre", continuó.

Messi Copa América

Después se refirió al sueño de toda la parte leprosa de Rosario, que es verlo a Messi con la camiseta de Newell's: "Estando en la Selección lo hemos hablado, aunque poco. Son decisiones muy personales. Pero son personas tan grandes… No puedo pedir nada más: tuve el privilegio de tener a Diego y a Leo al lado. Pero imaginate a Leo jugando en el fútbol argentino, viviendo acá en Rosario, je. ¡Una Locura! Si algún día se da, bienvenido. Pero si no, no hay nada para reprocharle", dijo sin dudas.

El futuro de Maxi Rodríguez en el fútbol

Al pensar en los próximos pasos, la Fiera aseguró que necesita primero poner un freno y descansar un poco. "Uno se tiene que preparar para trabajar en el club. Por haber jugado tantos años al fútbol no es que vamos a saber de todo", afirmó sobre la necesidad de capacitarse para iniciar otra faceta en Newell's. "Estoy haciendo el curso de técnico pero hoy no tengo en la cabeza dedicarme a eso. Me veo más en otras funciones. Me gusta mucho la formación de jugadores. Ahí hay que hacer mucho hincapié. Para llegar a una Primera División tenés que estar preparado. Es muy importante ese trabajo para que cuando a un jugador le toque llegar esté preparado", finalizó.

(TyC Sports)