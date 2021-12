Nadia Podoroska se bajó del Abierto de Australia

Luego de una temporada 2020 de ensueño, en la que alcanzó las semifinales de Roland Garros y fue Top 50, la argentina no logró sostener su crecimiento dentro del court pese a obtener su mejor posición histórica en julio pasado (36°). Las molestias físicas no le permitieron competir con continuidad ni libertad. En la temporada 2021 jugó un total de 36 partidos (17 victorias, 19 derrotas) y su última aparición fue el 31 de agosto, en el US Open: cayó en la primera ronda ante la belga Greet Minnen.