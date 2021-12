Solicitan otra condena para el líder de Los Monos, "Guille" Cantero

Fiscales rosarinos pidieron una nueva condena para el líder de la banda narco Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero. Consideran que fue quien dio la orden de balear el casino City Center el 11 de enero del año pasado, hecho en el que murió un gerente bancario de un tiro en la cabeza mientras se encontraba en el balcón para fumadores del predio.

Por un desprendimiento de esta investigación se logró detectar que un miembro de la organización contó con "ayuda" del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, su secretario Nelson Ugolini y el ex fiscal regional Patricio Serjal Benincasa.

La solicitud la hicieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery el pasado viernes, fecha en la que dieron a conocer el requerimiento acusatorio por el asesinato del gerente bancario José Enrique Ensino, de 64 años.

Según la acusación, "Guille" Cantero fue el instigador y Carlos Damián "Toro" Escobar –otro preso– uno de los responsables del armado logístico del atentado.

"Toro" Escobar, de acuerdo a las escuchas de la investigación, planificó los detalles de la balacera que resultó fatal con Maximiliano "Cachete" Díaz, un pesado miembro de Los Monos que en ese momento había quedado encargado de las extorsiones y el regenteo del negocio delictivo de la banda narco.

Otro de los acusados es Otniel De León Almonte, un dominicano que sería uno de los presuntos sicarios de la banda. Cayó detenido el año pasado por violar la cuarentena estricta, ya que se encontraba en la ruta provincial 177 y el acceso a Empalme Villa Constitución en un horario no permitido para la circulación.

El "Dominicano" está imputado como el gatillero del atentado contra el casino. En otra causa está acusado como el autor del brutal asesinato del policía Cristian Ibarra, ejecución de tinte narco por la que ya se encuentra condenado Ariel "Chanchón" Cantero, uno de los hijos de Máximo Ariel "Viejo" Cantero, fundador de organización narco Los Monos.

El monto de las penas

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery pidieron 22 años de cárcel para "Guille" Cantero, que actualmente tiene 33 años y acumula ocho sentencias en su contra por 96 años y 8 meses. De acuerdo a la investigación, entre el 7 y el 11 de enero del año pasado le dio órdenes a "Cachete" Díaz para disparar contra el City Center con el objetivo de extorsionar a sus autoridades a cambio de dinero.

Para Carlos "Toro" Escobar, de 34 años, solicitaron una condena de 20 años de prisión efectiva. Fue según la causa quien ofició de nexo entre "Guille" y "Cachete" Díaz para la concreción de la balacera.

Para Maximiliano Damián "Cachete" Díaz, 16 años de prisión por ser el encargado de la planificación del ataque. Se dedicó a contactar a los gatilleros, coordinar los vehículos que finalmente usaron y las armas.

Por último, los fiscales pidieron 18 años para Otniel De León Almonte por ser el autor de los disparos que resultaron mortales.Solicitan otra condena para el líder de Los Monos, "Guille" Cantero