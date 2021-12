Nochebuena violenta: el calvario que vivió una familia en barrio Guadalupe

La familia de Fernando atravesó una experiencia traumática el pasado 24 de diciembre. Cuando se preparaban para pasar una Nochebuena en familia en el barrio Guadalupe, tres ladrones ingresaron con armas a su hogar y les robaron.

"En la rutina uno se quita esa persecución de estar alerta y dejé la reja abierta del frente de mi casa", relató Fernando para Cadena OH! "El día de Nochebuena, a las 9 de la noche, tocan timbre. Mi vieja espía por la ventana y, lamentablemente, me dice Fernando me parece que es un amigo tuyo. Entonces fui con mayor confianza afuera. Abro la puerta y enfrente no había nadie, estaba al costado esperando un ladrón".

Los acontecimientos pasaron rapidísimo, en quince minutos. Para la familia fue una eternidad de violencia, gritos y disgusto.

"Ellos no contaban con mi presencia, no estoy viviendo con mis viejos. Quiere entrar uno y no puede porque yo soy mucho más alto. Después me apunta con el arma, le estaba por quitar el arma y su colega armado me pegó en la cabeza. En el forcejeo quedamos apuntando hacia mi hermana y mi vieja. Fue un segundo de sensatez de escuchar a mi vieja de que me calme. Me dejé llevar, me tiraron al suelo y me golpearon. Lo agarraron a mi viejo, que fuimos los que más sufrimos. Pero la escena fue muy fuerte, mi hermana tiene 20 años pero tiene una discapacidad. Por suerte ni a ella ni a mi vieja le hicieron algo", detalló.

El que más sufrió fue su papá al que, más allá de la violencia y los golpes, lo ultrajaron. Al parecer, se enteraron que había un dinero por algún rumor, incluso así lo afirmaron los propios ladrones.

"Les empecé a gritar que somos una familia laburante, que no tenemos plata en nuestras casas, no somos cuna de oro. Revisando todo se dieron cuenta que no había nada en concreto. No parecían tener mucha experiencia salvo el líder, cuando me querían atar les temblaban las manos", remarcó. "Me revisaron el auto para ver si estaba la plata, y en ese momento que sale lo ven los vecinos. Ahí se fueron todos".

Al entrevistado le llamó la atención que por más que había objetos de valor para robar, no se llevaron nada más que un poco de dinero. "Los celulares los tiraron más adelante, calculo que para que no llamemos a la policía rápidamente".

Después del susto y de pensar en frío, la familia de Fernando llegó a la conclusión de que, dentro de lo malo, pasó lo más leve y afortunado. "La situación del país está terrible, hay un 50 por ciento de pobreza, hay mucha gente sin un futuro. Estas personas eran de 35 años para arriba, o 40. No eran jóvenes drogados, estos ya estaban jugados, saben que no va a haber progreso. Empecemos a leer, empecemos a ver los datos históricos. La gente no puede más, es pura y exclusivamente culpa de todos estos años de gobierno, de hace 70 años", reflexionó por último. Noche

