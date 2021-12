"No me puedo mover pero tampoco quedarme quieta": la historia de Marcela Capuano contra la ELA

Marcela Capuano es otro ejemplo más de perseverancia y lucha. También, de lo que puede provocar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece Esteban Bullrich y por la que tuvo que dejar su cargo legislativo.

"No me quiero hacer famosa, recorro los canales para que se visibilice más esta enfermedad", comentó al aire en Cadena OH!

Hace 9 años y medio que tiene la enfermedad ELA medular, que afecta primeramente las extremidades, los pies y las manos. Otro tipo es la ELA bulbar, que empieza por la voz. "Desde el comienzo trato de hacer todo lo que seguía haciendo, trabajar, salir, pasear. Soy jefa de administración de una concesionaria de autos de alta gama", señaló.

"No puedo moverme pero tampoco puedo quedarme quieta. No paro, sigo haciendo todo. Es difícil no moverse, pero hay que poner ganas. Manejo el celular con una birome con un puntero en la boca. Así pinto también, y fui así antes de la ELA".

Para Marcela "Si tenes ganas de vivir te la rebuscas". Pudo visitar lugares que no pensó llegar, como Venecia o Brasil y no deja de organizar proyectos. "En Argentina lucho todos los días porque no es accesible. Hago muchas denuncias, tal vez la gente no me quiere, pero yo los denuncio con nombre y apellido. Les digo que no tienen rampa y si no hacen nada, no me queda otra que denunciar".

Por último, mencionó su encuentro con Esteban Bullrich. "Me lo nombraste y ya me pongo a llorar. No nos dijimos casi nada, lloramos los dos, fue instantáneo. Para que sepan, hay una página en Facebook, que se llama Argentina sin ELA. Ahí mismo pueden ingresar y poner sus preguntas o inquietudes".

Escuchar también audio completo: