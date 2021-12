Volvieron a balear el sindicato de Gastronómicos

Una nueva balacera se registró contra la Unión de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) este miércoles por la madrugada. El hecho se suma al perpetrado el domingo contra el inmueble de calle Presidente Roca al 1000.

Producto de los ataques, el frente del gremio sufrió, al menos, unos diez disparos. Junto a las vainas servidas que la policía recolectó esta mañana, se encontró un mensaje contra un ex barrabrava de Newell's.

Según constataron efectivos policiales, unos cinco tiros impactaron contra el portón, mientras los restantes dieron contra los laterales del edificio.

Se trata de la segunda agresión contra el gremio en tres días. De igual manera que durante el fin de semana, los atacantes dejaron una nota directa contra el ex barra leproso, Matías Pera.

"Díganle a Matías Pera que no se meta a dónde no se tiene que meter porque si sigue, se va a poner peor. No mandes en cana como lo mandaste a Cachorra", rezaba el escrito del domingo.